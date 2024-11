Allo Spazio Musa, la mostra fotografica di Mirna Rivalta

Allo Spazio Musa, apre la mostra personale della fotografa Mirna Rivalta.

Dal 15 al 23 novembre sarà possibile ammirare gli scatti che ricercano la "luce invisibile", ovvero ciò che si nasconde ad uno sguardo veloce, di quel che si trova dall'altra parte di questa realtà apparente.

"Questo è stato un viaggio nei colori della luce. E in quelli del buio. C'è molto di più oltre a ciò che si vede e qualcosa trapela e ci chiama a guardare meglio, più a fondo. Ci invita a guardare altrove. Armonie inusuali, a volte minimali, come certa musica elettronica. Fotografo e scrivo come se potessi suonare" spiega la fotografa.

Ospite del vernissage il 15 novembre alle ore 18.30, Ugo Nespolo.

Per info: https://spaziomusa.net/