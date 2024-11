Ciak si gira: iniziate a Torino le riprese del film "La Gioia" con Valeria Golino

Sono iniziate il 4 novembre le riprese del nuovo film di Nicolangelo Gelormini “La Gioia”, liberamente ispirato ad un fatto di cronaca, con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca e Francesco Colella, realizzato anche con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.



Le riprese si svolgeranno tra Torino e Roma.



La fotografia è affidata a Gianluca Palma, il montaggio è di Chiara Vullo, la scenografia di Eugenia F. Di Napoli e i costumi sono di Antonella Cannarozzi.



Prodotto da Viola Prestieri per HT Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, "La Gioia" uscirà in sala nel 2025 con Vision Distribution.