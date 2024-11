Boman presente a Ecomondo a Rimini

Boman partecipa a ECOMONDO – The Green Technology Expo - che si svolge a Rimini dal 5 all’8 novembre 2024. È l’evento internazionale di riferimento in Europa e per i Paesi del bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.

L’azienda di Murello sarà presente con uno dei macchinari che rappresenta il fiore all’occhiello delle sue lavorazioni: i posizionatori Boman progettati e costruiti interamente nel plant cuneese e realizzati con progettazione personalizzate per le esigenze di ogni cliente per il sollevamento e la movimentazione di manufatti di grandi dimensioni. I posizionatori Boman sono il risultato di lunghi studi e sperimentazioni, che hanno condotto alla produzione di un macchinario in grado di supportare le lavorazioni più complesse rendendole sicure, affidabili e consentendo un notevole efficientamento delle tempistiche.

È la prima volta che Boman partecipa a Ecomondo. L’obiettivo è quello di far conoscere una realtà italiana in costante sviluppo, con soluzioni pensate e personalizzate “su misura” per il cliente, nel settore della lavorazione dell’acciaio e dei grandi manufatti, dove la manodopera riveste ancora un’importanza fondamentale ed esiste spazio per innovazioni che alleggeriscano e rendano sicuro il carico lavorativo.