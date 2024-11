Le balene avevano capito tutto e si erano fiondate su BTC appena era sceso sotto 70 mila dollari

Le balene crypto hanno approfittato della recente flessione del prezzo del Bitcoin, sceso sotto i 70.000 dollari, per accumulare BTC e godersi il nuovo massimo storico.

Dal primo novembre, questi investitori di grandi dimensioni hanno acquistato ben 2.780 BTC, equivalenti a circa 192,4 milioni di dollari, in vista delle elezioni statunitensi. Questo crollo del prezzo, da oltre 71.000 a circa 68.700 dollari, ha aperto la strada a nuove opportunità.

Oltre al Bitcoin, le balene stanno rivolgendo la loro attenzione anche a Pepe Unchained (PEPU), una nuova meme coin che sta emergendo nel panorama crypto in fase di prevendita e che potrebbe rivelarsi un'ulteriore fonte di profitto.

I grandi investitori a caccia di BTC

Negli ultimi giorni, diversi grandi investitori, noti come "balene", hanno intensificato l'accumulo di Bitcoin, approfittando del calo di prezzo dell'asset principale. Secondo i dati analizzati, queste balene hanno ritirato i loro Bitcoin da Binance, spostandoli in portafogli esterni per una gestione autonoma, una mossa che migliora la privacy e riduce la pressione immediata sulle vendite.

Un utente ha ritirato 880 BTC quando il prezzo era di circa 69.500 dollari, portando le sue partecipazioni a un totale di 1.381 BTC, del valore di 95,12 milioni di dollari. Un'altra balena ha spostato 615 BTC, mentre un terzo investitore ha ritirato 595 BTC, con movimenti simili effettuati da altre balene.

Questa tendenza verso la custodia personale suggerisce una strategia a lungo termine, in quanto i grandi investitori si preparano a capitalizzare su eventuali aumenti futuri del prezzo di Bitcoin. Questo comportamento evidenzia non solo l’ottimismo degli investitori riguardo al BTC, ma anche una crescente fiducia nella sua resilienza, specialmente in vista delle elezioni statunitensi.

Elezioni USA: un catalizzatore per accumulare Bitcoin

Le recenti operazioni delle balene crypto nel mercato del Bitcoin suggeriscono un forte ottimismo riguardo a un potenziale aumento di valore del BTC. Questo sentiment è in parte alimentato dall'imminente elezione presidenziale negli Stati Uniti, attesa per domani.

Le voci sul fatto che il candidato repubblicano Donald Trump possa vincere, hanno innescato entusiasmo tra gli investitori, poiché Trump ha promesso di supportare l’adozione del Bitcoin se venisse rieletto.

In alternativa, i sostenitori del candidato democratico Kamala Harris sono attratti dalle sue proposte di regolamentazione favorevoli alle criptovalute. Questa incertezza politica ha già influito sulle dinamiche di mercato, portando Bitcoin a toccare un picco di 73.600 dollari.

Tuttavia, attualmente il prezzo si aggira attorno ai 68.700 dollari, segnalando una potenziale opportunità di acquisto per coloro che credono nella ripresa dei prezzi. Indipendentemente da chi vincerà le elezioni americane, le aspettative per un'eventuale crescita del valore del Bitcoin sono palpabili, con molti investitori che ora guardano con interesse anche alle nuove opportunità.

Pepe Unchained: PEPU offre nuove opportunità nel settore crypto

Pepe Unchained sta rapidamente emergendo come una delle prevendite più interessanti del 2024, avendo superato di recente il traguardo dei 24,5 milioni di dollari. Questa cifra straordinaria è un segno distintivo della nuova era che il progetto intende inaugurare, rappresentando il primo ecosistema Layer-2 dedicato alle meme coin. Con un tasso di raccolta medio di $1 milione a settimana, sostenuto dall'ingresso di grandi investitori, PEPU potrebbe rivelarsi uno dei lanci più importanti nel panorama delle criptovalute.

L'ecosistema Layer-2 di Pepe Unchained è progettato per affrontare le problematiche tipiche delle meme coin su Ethereum, come la bassa velocità di transazione e le elevate commissioni per il gas. Infatti, la nuova rete promette di offrire velocità di transazione 100 volte superiori a quelle di Ethereum, migliorando l'esperienza di trading degli utenti. In aggiunta, il progetto include funzionalità innovative come ponti istantanei verso ETH, un block explorer dedicato e un DEX con strumenti analitici avanzati.

L'iniziativa "Pepe Frens With Benefits" è stata lanciata per invogliare gli sviluppatori a costruire sulla rete Layer-2 Pepe Chain, con un processo di selezione guidato dal “Pepe Council”. Con il 70% dell'offerta totale di token riservato alla prevendita e premi per lo staking, l'accessibilità per nuovi investitori è garantita. Attualmente, il prezzo di PEPU è fissato a 0,01219 dollari, ma è previsto un aumento tra meno di 24 ore.

La sicurezza è un altro aspetto fondamentale, con audit di SolidProof e Coinsult che hanno confermato l'affidabilità dello smart contract di PEPU. Infine, la community sta crescendo rapidamente, con oltre 54.800 follower sui principali social network, e il lancio della blockchain Layer-2 è atteso con grande entusiasmo al termine della prevendita.

