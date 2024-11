“La maggioranza di Luserna San Giovanni era assente alla celebrazione del 4 novembre”

Mancava la maggioranza di Luserna San Giovanni alla commemorazione del 4 novembre. Alla posa della corona al monumento ai Caduti di parco della Rimembranza, lunedì, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle forze armate, infatti, c’erano solo gli Alpini e alcuni cittadini. A sottolinearlo il capo gruppo della minoranza in Consiglio comunale Maurizio Caffaro che era presente alla cerimonia: “Ho notato con rammarico la mancanza del sindaco o di un rappresentante dell’Amministrazione comunale – afferma –. I Caduti si sono sacrificati per il nostro Paese e meritano rispetto. Rispetto che manca anche nella quotidianità: spesso su quel monumento giocano i bambini o si siedono gli adulti ignorando il suo messaggio”.

Il sindaco Duilio Canale spiega il motivo dell’assenza: “Negli ultimi quindici giorni siamo stati estremamente impegnati sia per il ricordo dell’alpino Tourn sia per l’organizzazione della Fiera dei Santi, e lunedì nessuno poteva andare. Inoltre ha pesato il fatto che la ricorrenza è caduta in un giorno lavorativo ed io, ad esempio, ero alle prese con un’importante riunione in Acea. Mi dispiace che la minoranza se la sia presa ma negli ultimi undici anni sono stato presente a tutti gli anniversari relativi alla Prima guerra mondiale, alla Liberazione e alla battaglia di Pontevecchio. E continueremo a festeggiarli”.