Tour de l'avenir: bene, bravi, bis! La città metropolitana lavora per ospitare nuove tappe nei prossimi anni

Un successo di pubblico e un interesse da parte degli appassionati di ciclismo in qualche modo persino inattesi: questo in sintesi il bilancio del ritorno del Tour de l’Avenir nelle vallate torinesi nell’agosto scorso. Un bilancio che il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha tracciato mercoledì 6 novembre con il direttore della corsa, Philippe Colliou. Sabato 24 agosto sulle rampe sterrate del Colle delle Finestre, la corsa che segnala al panorama ciclistico internazionale i giovani talenti Under 23 ha dato spettacolo in diretta Mondovisione, grazie al duello finale tra Peter Joseph Blackmore e Pablo Torres Arias, risolto con la vittoria del corridore britannico, primo con soli 12” di vantaggio sull’avversario spagnolo. È stato un grande spettacolo quello offerto dal ciclismo giovanile mondiale nell’ancora caldo fine agosto 2024, sia con l’arrivo in volata a Condove che con il duello sul Colle delle Finestre tra due atleti che, il pronostico è facile, presto vedremo protagonisti al Tour de France, al Giro d’Italia e alla Vuelta a España.

In sostanza, l’idea è quella di dare un seguito nei prossimi tre anni alle entusiasmanti giornate di sport vissute nell’agosto scorso, naturalmente con il sostegno della Regione Piemonte e dei territori che si possono candidare ad ospitare arrivi di tappa. Città metropolitana e Alpes Velo, la società che organizza la corsa, hanno avviato un’interlocuzione con l’intento di siglare un accordo pluriennale per riportare dal 2025 al 2027 la corsa nel territorio metropolitano torinese, spaziando dal Canavese al Pinerolese. Il modello proposto da Philuppe Colliou è quello che sta funzionando più che bene nelle vicine vallate francesi, grazie alla collaborazione avviata con le 8 municipalità del Dipartimento della Savoia che aderiscono alle Communauté de Communes de Haute Tarentaise. Parlare di percorsi e di luoghi in cui il Tour de l’Avenir potrebbe approdare nei prossimi anni al momento è prematuro, anche se le suggestioni non mancano, perché le salite iconiche al territorio della Città metropolitana di Torino non difettano certo: dai Colli delle Finestre e (perché no?) dell’Assietta al Nivolet, dal Col del Lys a Pian della Mussa, tanto per fare qualche esempio, e senza per questo dimenticare altre strade che i ciclisti, professionisti e amatoriali, amano e frequentano.