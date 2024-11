Festa in jet privato: ecco quanto può costare

Il settore dell'aviazione privata sta attraversando un periodo di forte espansione, soprattutto in alcune aree del mondo. È ormai evidente, come dimostrano gli ultimi dati su questo ambito, che a partire dal 2020 si è registrato un aumento notevole del numero di persone interessate a viaggiare sui jet privati. Questo fenomeno ha avuto un balzo in avanti durante la pandemia, quando viaggiare è diventato un rischio. Per i viaggi di lavoro molte persone scelgono spesso i voli privati e lo stesso si può dire del settore relativo al turismo di lusso. E come dimenticare poi le feste caratterizzate dall'esclusività?

La scelta sempre più diffusa dei jet privati

Affittare un jet privato è una scelta che sta diventando sempre più diffusa non solo per eventi o feste particolari, ma anche per semplici spostamenti, grazie ai vantaggi legati al comfort, alla privacy e alla personalizzazione dei servizi. A differenza dei voli commerciali, infatti, i voli privati – ovviamente con tariffe diverse, e in tal senso suggeriamo di visitare il sito fastprivatejet.com per avere un'idea del costo di un jet privato a noleggio – offrono maggiore flessibilità negli orari e negli itinerari, servizi di lusso e una comodità senza paragoni.

Una scelta importante, che mostra quanto i viaggiatori siano attenti ad aspetti essenziali, che non dovrebbero mai mancare in occasione di uno spostamento in volo. Si parla spesso di comfort, ma anche di flessibilità, perché il viaggio è maggiormente apprezzato quando fa riferimento alla personalizzazione. E non mancano nemmeno le occasioni per celebrare eventi importanti, proprio a bordo di un velivolo a tutti gli effetti esclusivo.

Quanto può costare una festa su un jet privato

Il jet 9H-FIVE, un ACJ TwoTwenty, è stato creato da Airbus con la collaborazione di Comlux. Si tratta di un aereo pensato per garantire un viaggio confortevole e lussuoso, oltre che per offrire un'esperienza unica, come una festa da vivere in alta quota. L'autonomia di volo continuo di questo mezzo aereo corrisponde a 12 ore e questo aspetto fa in modo che sia un aereo utile per raggiungere destinazioni lontane.

Molti dettagli interessanti sono quelli che riguardano l'arredamento: sono presenti tendine elettrocromiche, illuminazione LED, due schermi da 55 pollici, cabina che può accogliere 16 passeggeri e sistema audio innovativo, con l'opportunità per i viaggiatori di scegliere playlist musicali personalizzate. Sul jet è presente anche la connessione Wi-Fi ad elevata velocità.

È possibile trovare anche una cucina attrezzata, con un tavolo da pranzo che può ospitare 8 persone, una doccia, una suite con letto di grandi dimensioni e spazi molto estesi per vivere l'esperienza musicale. Un lusso incredibile, di cui si può usufruire al costo di 15.000 dollari ogni ora, corrispondenti a circa 13.000 euro.

Le prime prenotazioni, a partire dall'avvio del servizio, iniziato nel 2023, sono state, secondo quanto comunicato da FLY FIVE, oltre 50. Si tratta di clienti che prevalentemente sono personaggi famosi e politici, che hanno voluto volare verso varie destinazioni, come quelle in Europa, negli USA, nel Medio Oriente, nel Regno Unito, in Asia e in Africa.

I servizi privati caratterizzati da comfort e flessibilità

Scegliere un jet privato, però, non è esclusivamente una questione di lusso, ma una decisione dettata da molteplici vantaggi che ne fanno un'opzione preferita particolarmente da chi ha la necessità di libertà e di flessibilità.

Prima di tutto, il comfort è ineguagliabile, perché viaggiare su un aereo privato significa potersi rilassare in un luogo progettato per soddisfare tutte le esigenze personali, senza le scomodità che a volte si possono incontrare prendendo un volo di linea. L'arredamento, gli spazi ampi e i servizi esclusivi sono in grado di trasformare i viaggi in vere e proprie esperienze su misura.

Poi c'è il fattore della flessibilità. A differenza dei voli commerciali, un jet privato consente di definire il proprio itinerario senza essere vincolati agli orari prestabiliti dalle compagnie aeree. Non è necessario passare ore in aeroporto o fare lunghe file, perché l'intera esperienza è pensata per ridurre al minimo i tempi di attesa e consentire una partenza immediata.