Incidenti in calo ma attenzione alta: le strade provinciali sorvegliate speciali

Migliorare le condizioni di sicurezza sulle strade è importante, ma lo è ancora di più educare gli utenti, sia con l’informazione che con i controlli e le sanzioni dei comportamenti che violano il Codice della Strada. Questo in sintesi quanto emerge da un’analisi sull’incidentalità stradale condotta dai tecnici dell’Ufficio Catasto Strade, monitoraggio del traffico e sicurezza stradale del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino e presentata nei giorni scorsi al tavolo che in Prefettura riunisce gli Enti e le istituzioni che hanno competenza sulla sicurezza stradale nel territorio metropolitano.

Dove e quando intervenire: focus sui motocicli

L’analisi risponde ad interrogativi importanti, come quello sul dove e quando operare controlli di polizia sulle strade, nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico convocato dalla Prefettura per valutare la sicurezza lungo le strade statali e provinciali 24 e 25. Il focus è stato posto sull’analisi degli incidenti in cui sono coinvolti i motocicli, per rendere più efficace il contrasto alle violazioni del Codice della Strada. L'analisi riguarda gli incidenti che hanno visto coinvolti ciclomotori e motociclette nell'ultimo quinquennio per il quale sono disponibili dati completi e definitivi riguardanti le statali e le provinciali indicate, che comprende gli anni dal 2019 al 2023.

I numeri dell’incidentalità

I dati sono quelli ufficiali dell’Istat, raccolti sul campo dalle forze dell'ordine, validati da Regione Piemonte e dall’Ufficio sicurezza stradale della Città metropolitana e ritrasmessi all’Istat. Gli incidenti rilevati sono solo quelli in cui si è registrato almeno un ferito sull'itinerario che comprende la circonvallazione di Pianezza e Alpignano sulla Strada Provinciale 24 e il tratto della SP 24 fino a Susa, che è di competenza della Città metropolitana, mentre da Susa al Colle del Monginevro la strada è statale ed è gestita dall’Anas, così come la Statale 25 da Rivoli al Colle del Moncenisio. Si tratta di arterie molto trafficate e di rilevante interesse commerciale e turistico, nel quale nel quinquennio preso in considerazione nelle tratte di competenza della Città metropolitana di Torino si sono verificati 45 incidenti.

Il concetto di “Costo Sociale”

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con un Decreto ha stabilito un valore economico per ogni episodio di ferimento, che ammonta a circa 50.000 euro, mentre per gli incidenti mortali il valore è di circa 1 milione e mezzo di euro. La somma dei valori di ogni ferimento e di ogni decesso costituisce il Costo Sociale, cioè il danno patito dall'intera società e la misura della gravità degli incidenti avvenuti. Il Costo Sociale è utile per valutare con un’analisi costi-benefici gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

Le tendenze dal 2019 al 2023

Il quinquennio 2019-2023 comprende il 2020 e il 2021, anni in cui erano in vigore limitazioni alla libertà di movimento dovute alla pandemia da Covid-19. Nel 2022 si è assistito a un incremento numerico degli incidenti con motocicli e la tendenza si è stabilizzata nel 2023. Il dato interessante è però la diminuzione del Costo Sociale, derivante dal decremento degli incidenti mortali.

Quando e dove avvengono più incidenti

Normalmente il numero di incidenti che coinvolgono motociclisti inizia a crescere nel mese di maggio, con l’arrivo della bella stagione che invoglia all’uso dei motocicli. Il picco di incidentalità si registra in luglio e agosto, mentre da settembre la frequenza degli incidenti decresce. Gli incidenti che coinvolgono i motociclisti si verificano quasi esclusivamente nelle ore diurne, il che dimostra che i tratti stradali presi in esame non presentano problemi di illuminazione pubblica. Le ore in cui si verificano più frequentemente incidenti sono quelle mattutine dalle 10 alle 12 e quelle pomeridiane dalle 14 alle 16 e dalle 17 alle 19. I giorni più critici della settimana sono il sabato, la domenica e il martedì.

L’importanza dei controlli e delle rotatorie

I tecnici del Dipartimento Viabilità e Trasporti stimano che la diminuzione della gravità degli incidenti non derivi solamente dagli interventi infrastrutturali comunque realizzati dalla Città metropolitana, come le nuove rotatorie a Borgone-Villar Focchiardo e a Condove.

“Il rispetto del Codice della Strada e la maggiore prudenza sono il risultato tangibile dell’incremento dei controlli e delle sanzioni da parte delle forze di polizia e di una maggiore consapevolezza dei conducenti - ha sottolineato il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo -. La sicurezza stradale si persegue migliorando la rete viaria, aumentando i controlli, ma soprattutto responsabilizzando tutti noi cittadini ad un corretto comportamento alla guida”.

Sensibilizzazione e prevenzione

In questo senso il progetto di sensibilizzazione, che sarà prossimamente realizzato congiuntamente dagli Enti che partecipano al tavolo di confronto in Prefettura, mira proprio ad aumentare la consapevolezza dei rischi e a promuovere i comportamenti corretti da tenere sulla strada. I 16 cartelloni di cui è prevista l’installazione sulla Provinciale 24 aiuteranno certamente in tal senso. La cartellonistica e la campagna informativa della Città metropolitana interesseranno tutta la rete stradale di competenza dell’Ente di area vasta, al fine di sensibilizzare a comportamenti di guida corretta e prudente.

Autovelox

Ai Comuni di Caprie e di Condove la Città metropolitana ha inoltre proposto una convenzione per l'installazione di dispositivi per il controllo da remoto e il contestuale sanzionamento dei comportamenti di guida che non rispettano i limiti di velocità. Una volta risolta la criticità legata ad alcuni aspetti normativi che riguardano i dispositivi, si potrà procedere all’installazione degli apparecchi. I dati relativi ai volumi di traffico indicano che l'installazione è anche economicamente sostenibile, soprattutto nel periodo estivo, quando la strada è assai più trafficata, senza ovviamente dimenticare i benefici effetti in termini di riduzione degli incidenti.

È stato inoltre condotto uno studio di fattibilità tecnico-economica che riguarda alcune modifiche alla geometria del tratto della Provinciale 24 che va da Villar Focchiardo a Susa, che sarà sviluppato in singoli interventi di cui sarà approfondita la progettazione.