Al via il progetto "I GastronAUTi" per giovani con disabilità e autismo

L’associazione L’Un e l’Aut APS, in collaborazione con Stranaidea, Pastificio Girardi, Laboratorio di Energia Mentale, La cucina di Armonia, Associazione Provinciale Cuochi della Mole, CuciniaMole e King FUNMILY, annuncia l’avvio del progetto "I GastronAUTi", un percorso formativo di circa 200 ore rivolto a giovani e giovani adulti (16-35 anni) con disabilità e/o funzionamento autistico. Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo di Fondazione CRT e Fondazione AIEF.

Il progetto "I GastronAUTi", che si svolgerà da novembre 2024 a maggio 2025 presso una cucina professionale perfettamente attrezzata, sita a Torino, messa a disposizione da King FUNMILY, mira a sviluppare competenze legate alla preparazione del cibo, dalla predisposizione di un menù equilibrato all’acquisto delle derrate, dalla riduzione degli scarti, alla preparazione e trasformazione degli alimenti. Ogni incontro si concluderà con un momento conviviale in cui i partecipanti potranno consumare i piatti preparati e donare i cibi non consumati alla Casa di Ospitalità "Carrera" gestita dall’Impresa Sociale Stranaidea.

“I GastronAUTi” prende il suo nome dall'unione del termine "gastronauta", che, come definito dal gastronomo e conduttore radiofonico Davide Paolini, indica una persona attratta dalla ricerca gastronomica e dalla scoperta culturale legata al cibo, e la particella "AUT", che evidenzia l'attenzione verso le persone con funzionamento autistico, principali beneficiari dell'iniziativa. E così, come i gastronauti, i partecipanti esploreranno il mondo della cucina con curiosità e spirito di sperimentazione, imparando a gestire il cibo in modo autonomo e a valorizzare la convivialità.