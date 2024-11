Fare squadra per la mela e la frutticultura: Tuttomele parte oggi a Cavour

Un’edizione all’insegna del rilancio della collaborazione tra enti ed istituzioni per valorizzare la frutticoltura e in particolare la coltivazione della mela nel Pinerolese. Con questo messaggio è stata inaugurata oggi, sabato 9 novembre, la quarantacinquesima edizione di Tuttomele di Cavour, organizzata dalla ProCavour e dal Comune. Gli appuntamenti che si intensificano attorno al mercato agricolo e all’area fieristica, nei weekend del 9, 10 e del 16,17 novembre, continuano anche nei giorni infrasettimanali e comprendono la tradizionale Fiera di San Martino di martedì 12.

“L’idea di tutte queste iniziative è aggregare, ‘fare squadra’, far vincere il territorio invitando a superare l’innato campanilismo delle province e dei comuni per mettere a fattore comune la capacità, l’intraprendenza, la creatività di tutti: frutticoltori, agricoltori, ristoratori, commercianti, Amministratori Comunali e Associazioni” afferma il sindaco di Cavour Sergio Paschetta.

Anche le scuole sono protagoniste della rassegna: c’è la Scuola Malva Arnaldi ma anche i giovani studenti dell’Istituto Prever: “Mentre gli allievi dell’indirizzo agrario con sede ad Osasco hanno curato gli aspetti legati alla frutticoltura, quelli dell’alberghiero danno il loro contributo al Tuttomele Self il punto di ristoro che rimarrà aperto a pranzo e a cena nei giorni di festa nel Teatro Tenda dell’area fieristica Nanni Vignolo” sottolinea Giulio Brarda per la ProCavour. Questo è uno degli appuntamenti gastronomici che caratterizza la rassegna assieme alla distribuzione delle tradizionali frittelle di mele. All’inaugurazione ufficiale di Tuttomele, alle 14,30 di oggi, come da tradizione, ha partecipato la banda musicale San Lorenzo di Cavour.

Alle 15,30 parte invece la lezione pratica sulla trasformazione delle mela in sidro, aceto e distillati (Prenotazione allo stand del Frutto Permesso in piazza Solferino). Questa sera, alle 22, l’appuntamento è al Teatro Tenda con la serata giovani ad ingresso gratuito ‘Party On’.

Domenica 10 oltre a visitare il mercato agricolo e l’area commerciale sarà possibile assistere al ritrovo di moto d’epoca curato dal ‘Moto Club La Rocca’ a partire dalle 9. Partiranno in mattinata gli appuntamenti pratici teorici e con i convegni: alle 10,30 nel salone del municipio si parlerà della rinascita dell’olivo nel Pinerolese e sulle colline della Alpi Cozie, nello stesso orario, ma in piazza Solferino, ci sarà il tradizionale ‘PerCorso di potatura’ (ripetuto alle 15), alle 11,30 riprenderà la lezione pratica di trasformazione delle mele (ripetuta alle 16,30). Sia al mattino che al pomeriggio, inoltre, sarà possibile partecipare alle visite guidate sui sentieri della Rocca a cura dell’Associazione ‘Vivi la Rocca’ (ore 10,30 e 14) ed assistere ai concerti brevi in Abbazia di Santa Maria di via Saluzzo (ore 11 e 15).

Il pomeriggio di domani si aprirà alle 14,30 con la kermesse per le vie cittadine con la banda musicale cittadina di Santhià e le majorettes, mentre alle 17, nel salone del municipio, verrà presentato il libro fotografico ‘Donne e uomini con la passione per la terra’ di Massimo Zambon. Gli eventi della giornata si chiuderanno con la proiezione del docufilm al Teatro Tenda ‘Pedalando tra le aquile’ di Giovanni e Teresio Panzera. Appuntamento alle 21 con l’evento ad ingresso gratuito.

Lunedì 11 l’area espositiva rimarrà chiusa ma per le 21 è in programma al Teatro Tenda lo spettacolo di danza ‘E la festa continua...!! Ballando in ricordo di Nanni l’ideatore’ a cura dei Danzatori di Bram e con la partecipazione della scuola di ballo Asd Panda di Bricherasio. L’ingresso è libero.

Martedì 12 appuntamento per le vie e le piazze del centro storico di Cavour con la tradizionale Fiera di San Martino e la grande rassegna delle macchine agricole e delle attrezzature per frutticoltura. Alle 9,30 si svolgerà al Teatro Tenda il primo convegno della giornata ‘Lavoro stagionale, garantire i lavoratori e le aziende agricole’ mentre il secondo sarà alle 18 nel salone del municipio e tratterà il tema ‘La prelazione agraria: vincolo od opportunità?’. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, via Borgi e piazza IV Novembre ospiteranno il mercatino delle pulci per i ragazzi delle scuole elementari e medie di Cavour mentre alle 21,30, al Teatro Tenda, arriverà Omar Codazzi con la sua orchestra per una serata danzante (Costo: 10 euro, prenotazioni al numero 012168194).