Chieri chiamata all'impresa: al PalaFenera arriva Conegliano

Dopo l'incoraggiante vittoria in Spagna in Coppa CEV, la Reale Mutua Fenera Chieri '76, torna al PalaFenera, per il match casalingo più atteso dell'anno: la sfida contro la supercorazzata Imoco Conegliano. In un PalaFenera che è andato tutto esaurito nel giro di poche ore, in diretta TV su Rai 2 all'inusuale orario delle 15.20, la squadra di coach Bregoli sfiderà la capolista Conegliano (unica squadra a punteggio piano con 21 punti) alla ricerca di un risultato utile, mai trovato nei 17 precedenti.

"Un avversario molto molto molto impegnativo. - commenta il secondo allenatore Marco Rostagno alla vigilai del match - Giocano molto bene, con un gioco molto efficace. Sono le più forti in tutti i fondamentali, probabilmente in tutto il mondo. Sarà difficilissimo riuscire a metterle in difficoltà. Ci proviamo, perché giochiamo in casa, perché vogliamo fare bene, perché è anche un ottimo modo per confrontarci e vedere un po’ a che punto possiamo essere del nostro percorso. Dobbiamo giocare a mente libera e senza pressione, solo così possiamo pensare di esprimerci al meglio. Il valore di Conegliano non ci deve fermare nella voglia di provarci. Mi aspetto una partita in cui se riusciamo a tenere un buon ritmo nel cambio palla possiamo provare a stare al passo con il loro gioco. Dobbiamo ovviamente cercare di metterle in difficoltà in ricezione e quindi battere molto molto bene".

Due le ex del match Lucille Gicquel, in gialloblù nella stagione 20/21, e Loveth Omoruyi a Conegliano dal 2020 al 2022.