La Reale Mutua Basket Torino espugna il PalaDozza

La Reale Mutua supera per 79-82 la Fortitudo Bologna e ritrova i due punti dopo tre sconfitte consecutive. Partita rocambolesca che ha visto i gialloblù inseguire per tutti i 40' regolamentari - sotto anche di 19 punti -, trovare il pari solo negli ultimi secondi del quarto quarto e capovolgere le sorti del match nei 5' supplementari.

Una partita dai due volti che, però, può segnare un cambio di passo per i gialloblù: nelle recenti sconfitte Torino non era mai stata in grado di rientrare da un passivo importante, contro la Fortitudo, invece, la squadra di coach Boniciolli ha tenuto alto il morale anche sul massimo svantaggio, riuscendo poi a colmare il solco scavato dagli avversari. Ancora una volta ottima la prestazione di Taylor e Ajayi, rispettivamente 18 e 16 punti per il duo americano; in doppia cifra capitan Schina (14) e Montano (12), fondamentali per trovare il pari negli ultimi secondi della quarta frazioni.

CRONACA

Avvio non positivo per Torino che è costretta subito a inseguire i padroni di casa (7-0). I gialloblù si sbloccano dopo 120’’ e con Taylor, Schina e Seck capovolgono il risultato segnando il primo vantaggio gialloblù (9-13). Segnato il +4, però, l’attacco di Torino si ferma e Bologna ne approfitta: parziale di 9-0 e primo tempo in ghiaccio sul 22-13 per Bologna. Nella seconda decina Gabriel porta i suoi al vantaggio in doppia cifra (27-15), la squadra di coach Boniciolli prova a reagire e all’intervallo lungo il gap è leggermente ritoccato (37-31).

Schina prova ad accorciare ad inizio ripresa (37-35), ma la Fortitudo con Gabriel piazza un parziale di 5-0 (42-35) suggerendo a coach Boniciolli un time out. Dopo aver toccato il -9 (44-25), Torino riesce ad interrompere l’inerzia biancoblu dalla lunetta con Ajayi (44-37), ma da dietro l’arco la Fortitudo è spietata: colpita a ripetizione da Gabriel (due volte di seguito) e Bolpin la Reale scivola a -16 (53-37). La Fortitudo libera di imperversare nell’aerea torinese arriva fino al +19, Torino - che per 7’ abbondanti del terzo quarto trova solo 6 punti dalla lunetta - si sblocca con Severini e riesce ad alleggerire il parziale, portandosi all’ultimo quarto sul 58-46. Ultimo quarto, Paladozza infuocata, ma in campo torna solo Torino: apre Schina, seguono i canestri di Ajayi e Taylor per il parziale di 12-0 che vale il pari a 5’ dalla fine (58-58). Lanciata dal pubblico di casa, la Effe prova a reagire al parziale della Reale con Gabriel e Battistini (63-58), ma Torino è in palla e risponde a tono a tutti gli attacchi della squadra di Cagnardi (69-69). A 60’’ dalla fine Bologna colpisce dall’arco con Panni, sul capovolgimento di fronte Taylor sbaglia la risposta, ma è ancora la Reale ad avere la palla e il fallo subito da Montano si tramuta in un 2/2 dalla lunetta (72-71). Con 12’’ rimasti sul cronometro inizia un gioco di falli e viaggi in lunetta: Bologna riesce a trovare tre lunghezze di vantaggio con Gabriel, Bolpin fa fallo sul tiro da tre di Schina, che non trema sotto la Fossa: 76-76 e si va ai supplementari.

Torino prova a mettere le mani sul match grazie ai canestri di Ajayi e Montano (76-81), Bologna si lancia all’inseguimento con Gabriel, ma sotto canestro è troppo imprecisa. Sotto di 3 con 10’’ rimasti da giocare i padroni di casa hanno per ben due volte la palla per il pari, ma i tiri di Panni e Gabriel si infrangono sul ferro. Finale 79-82, Torino torna alla vittoria.

Flats Service Fortitudo Bologna - Reale Mutua Basket Torino 79-82 (22-13, 15-18; 21-15, 18-30; 3-6)

Bologna: Freeman 10, Menalo, Panni 3, Giordano, Gabriel 31, Sabatini, Mian 9, Fantinelli 17, Bolpin 7, Battistini 2. All. Cagnardi

Torino: Montano 12, Taylor 18, Severini 9, Landi 4, Ajayi 16, Seck 7, Ladurner 2, Gallo, Ghirlanda, Schina 14. All. Boniciolli