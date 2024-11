Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, a Nichelino un ricco calendario di eventi

Si avvicina il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, e come ogni anno la Città di Nichelino ha preparato un ricco programma di eventi e iniziative.

Azzolina: "Gli uomini devono fare di più"

"Continua senza sosta il lavoro educativo volto ad estirpare dalle radici la cultura del possesso e della violenza patriarcale. Siamo innanzitutto noi uomini che dobbiamo lavorare su noi stessi come singoli e come genere collettivo, imparando a decostruire in ciascuno di noi linguaggi, pensieri e atti che hanno in sé il germe della violenza", ha sottolineato l'assessore alle Pari opportunità Alessandro Azzolina. "Come amministrazione stiamo facendo molto in tal senso, consci che oggi più che mai occorra fare sempre di più".

"In particolar modo siamo arrivati alla quarta edizione della grande mobilitazione di piazza delle “panchine rosse”, una delle più rilevanti dell’intera area metropolitana", conclude Azzolina. "Centinaia di studenti, studentesse, insegnanti e semplici cittadini e cittadine animeranno una spazio di protesta, indignazione e proposta per costruire assieme una società che attui concretamente la parità di genere".

Si comincia mercoledì 13 al Circolo 1° Maggio

Mercoledì 13 Novembre Circolo 1° Maggio – via S. Francesco D’Assisi, 56 – ore 20,30

Non sono solo storie – Fumetti contro la violenza di genere – A cura di NichelinoRedBench.

Con il gruppo di lettura transfemminista “Riflettiamoci”. Condivisione di riflessioni a partire dalla lettura di una bibliografia ragionata di fumetti a tema. Bibliografia su pagina Instagram del collettivo @nichelinoredbench.

Sabato 16 Novembre Galleria Centro commerciale “Il Castello” – P.zza A. Moro – ore 17,30

Inaugurazione mostra “Com’eri vestita?” di Amnesty International e Libere Sinergie. Gli abiti esposti rappresentano ciò che le vittime indossavano al momento della violenza, per evidenziare come l’abbigliamento non sia mai la causa di tali atti. A cura di NichelinoRedBench, Soci Coop, Centro Commerciale “Il Castello”, Amnesty International. La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre in orari di apertura del centro commerciale.

Workshop, musica ed eventi

Venerdì 22 Novembre Biblioteca Civica “G. Arpino” – Via Azzolina, 4 – ore 20,30

Workshop: Indipendenza finanziaria al femminile: strumenti e strategie per un futuro finanziario sereno.

Relatori: Ivano Zucconelli, consulente finanziario e patrimoniale; Valeria Giannoli, consulente finanziaria; Andrea Colantonio, consulente finanziario. In collaborazione con Team Zucconelli Sanpaolo Invest.

Sabato 23 Novembre Circolo 1° Maggio – via S. Francesco D’Assisi, 56 – ore 18,00

Barre in rivolta – La musica rap contro la violenza di genere – A cura di Torino Artisti e NichelinoRedBench. In collaborazione con il Circolo 1° Maggio. Musica per combattere gli stereotipi di genere e la cultura del possesso.

Sabato 23 Novembre Ranch delle Donne -Via Torricelli, 136 – ore 20,00

Note in libertà – Concerto con il Gruppo i We Men. A cura dell’Associazione Acto Piemonte. Per info: info@ilranchdelledonne.org

Domenica 24 Novembre – ritrovo Via Cavour 31, Torino – ore 16,00

Trans March – Non identità da spiegare ma dignità da rispettare – in occasione del TDoR, Trangender Day of Remembrance – Adesione e partecipazione della Città di Nichelino.

Il 25 la mobilitazione delle panchine rosse

Lunedì 25 Novembre presso le panchine rosse della città

ore 9,30

“Mobilitazione panchine rosse”. Animazione delle Panchine Rosse di Nichelino, simbolo di lotta e ricordo delle donne vittime di femminicidio, a cura delle diverse realtà territoriali e con la partecipazione delle scuole cittadine.

ore 10,15 Piazza Di Vittorio

“Nichelino contro la violenza di genere”. Mobilitazione aperta a tutta la cittadinanza. Interventi e attività sul tema della violenza di genere.

Tra spettacoli e impegno civile

Martedì 26 Novembre Teatro Civico Superga – Via Superga, 44 – ore 21,00

Spettacolo teatrale “Mi vedrai volare”, parabola di un amore spezzato, a cura dell’Associazione Ambrosia ETS.

Spettacolo proposto da Centri Antiviolenza E.M.M.A. ONLUS nell’ambito del Progetto S.O.S. – Sostegno Orfani Speciali – per affrontare i temi dell’indifferenza sociale, della discriminazione di genere e della violenza contro le donne.

Ingresso gratuito – prenotazioni Ufficio Pari Opportunità info: tel. 0116819256

Giovedì 28 Novembre Salone Croce Rossa – Via N. Sauro, 13 – ore 20,30

Violenza assistita. Possiamo riconoscere i segnali? – Incontro a cura di Spi Cgil Nichelino Coordinamento Donne e Unitre Nichelino. Intervengono: Croce Rossa Comitato Nichelino e Croce Verde Vinovo, Polizia Locale Nichelino, Tenenza Carabinieri Nichelino, Cisa 12, E.M.M.A. Centriantiviolenza. Intermezzi musicali a cura di Coro “Giacomo Puccini”.