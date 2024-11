Alle Atp Finals scocca di nuovo l'ora di Sinner: battendo Fritz può prenotare già le semifinali

Domenica sera Torino e mezza Italia si è fermata per assistere al suo debutto vincente nell'edizione 2024 delle Atp Finals: ormai quello di Jannik Sinner è un fenomeno che varca i confini del tennis, come succedeva ai tempi d'oro con Alberto Tomba nello sci e Valentino Rossi nel motociclismo (o alla Ferrari, quando ancora sapeva vincere i titoli Mondiali in Formula 1, ndr).

Di nuovo Fritz, come agli US Open

Il numero 1 del mondo, dopo aver superato agevolmente nella prima partita del girone intitolato ad Ilie Nastase l'australiano Alex de Minaur, stasera torna in campo con l'obiettivo di prenotare le semifinali già dopo due sole partite. Il suo avversario sarà quel Taylor Fritz che aveva sonoramente sconfitto due mesi fa nella finale degli US Open, pur avendo contro il 99% del pubblico presente a Flushing Meadows.

Al debutto nel torneo torinese, il californiano ha sfoderato una prestazione molto solida e tutta sostanza contro Medvedev, ribaltando il pronostico e imponendosi di autorità in due soli set. Per vincere, insomma, ci sarà bisogno di un Sinner migliore rispetto al debutto, quando il nostro campione ha dimostrato di avere addosso un pò di ruggine, dopo i 20 giorni di stop trascorsi dalla vittoriosa esibizione di Riad prima dell'esordio di domenica sera all'Inalpi Arena, complice il problema fisico che lo ha costretto a saltare il torneo di Parigi Bercy.

Un successo vale il pass per le semifinali

La sensazione è che la condizione di Sinner sia destinata a migliorare con il passare delle giornate, un pò come era successo in occasione della vittoria agli US Open. E poi, al di là di quello che potrà succedere nella sfida del pomeriggio tra Medvedev e de Minaur, con un successo in due set il numero 1 avrebbe già la certezza di essere qualificato per le semifinali senza dover attendere l'ultima fatica del girone.

Il ragionamento vale ovviamente anche per Fritz, ma tutti gli scommettitori danno per nettamente favorito il campione azzurro (un successo dell'americano è quotato a 5, quello dell'azzurro tra 1,13 e 1,16, per dare un'idea), che per giunta potrà contare sul caldissimo sostegno del pubblico torinese, che ormai lo ha eletto a suo idolo. In tribuna all'Inalpi Arena si sprecano i cartelli dedicati a lui, come i tifosi che richiamo nei colori e nell'abbigliamento i Carota Boys, gli storici tifosi di Jannik.

Il trofeo di numero 1 del ranking

Intanto, Sinner è stato premiato ieri sera con il trofeo del numero 1 del ranking mondiale del tennis per il 2024: per celebrare la prima volta di un tennista italiano un grandissimo del passato quale Boris Becker.

La cerimonia è andata in scena tra l'entusiasmo del pubblico dell'Inalpi Arena, prima del singolare che ha visto di fronte il tedesco Sasha Zverev ed il russo Andrey Rublev, che ha visto il successo del primo con un doppio 6-4.