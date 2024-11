Mister "Europa League" Gasperini inaugurerà il campo di basket e calcio a 5 donato alla Città di Grugliasco

"Sono nato a Grugliasco, come mio padre Giuseppe e per oltre 60 anni la mia casa è sempre stata a Grugliasco, in via Don Caustico, angolo via Aldo Rossi, proprio dove oggi è in progetto la ristrutturazione del giardino intitolato a Giorgio Perlasca. Da quel luogo sono partito per inseguire la mia carriera e in quel luogo sono sempre rientrato. Qui conservo i ricordi di una vita, dai miei genitori fino ai miei figli, parenti, amici. Con questo spirito mi onoro di contribuire alla realizzazione di uno spazio per l'attività ludica che tanto ha contribuito alla mia esperienza sportiva professionale. Con queste parole scritte in una lettera indirizzata al sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito, lo scorso dicembre il mister grugliaschese dell'Atalanta Gian Piero Gasperini manifestava la sua intenzione di donare alla cittadinanza un campo a uso polivalente per calcio a cinque e basket, attraverso la realizzazione da parte ditta Sit-In Sport Impianti srl di Bergamo, all'interno del giardino comunale Giorgio Perlasca, in via Don Caustico angolo via Aldo Rossi.

A meno di un anno da quella lettera, il campo è diventato realtà e sarà inaugurato sabato 16 novembre, alle 11, proprio dal mister Gasperini che, insieme al sindaco e all'assessore allo Sport Dario Lorenzoni, taglierà il nastro della struttura intitolata ai suoi genitori Giuseppe Gasperini e Antonietta Vit. E come voluto dallo stesso Gasperini, che lo aveva espressamente indicato nella lettera, il campo, che sorge all'interno del parco comunale dove proprio lui da bambino giocava, sarà accessibile liberamente gratuitamente ai bambini, ai giovani e a tutti quanti ne vogliano usufruire.

"Ringrazio Gian Piero Gasperini per la proposta da noi accettata con entusiasmo di donare questo campo polivalente alla nostra città – affermano il sindaco Gaito e l'assessore Lorenzoni – È bello riscontrare l'attaccamento alle proprie origini e alla comunità in cui si è cresciuti da parte di chi, come il mister Gasperini, ha ottenuto e continua a ottenere grandi successi. La comunità grugliaschese è grata a lui per aver pensato ai tanti bambini e ragazzi che potranno usufruire di questa struttura liberamente... e chissà che tra loro non ci celi un futuro campione. La decisione di intitolare il campo ai coniugi Gasperini rafforza ulteriormente il legame con la nostra città".

Il programma dell'inaugurazione prevede le esibizioni degli “Sbandieratori e Musici” della Città di Grugliasco, delle squadre di scuola calcio del “Bsr Grugliasco” e del “Go calcio Grugliasco” e dei ragazzi del minibasket della “Pallacanestro Grugliasco”.