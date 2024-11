Mario Calabresi ospite alle Ogr Talks per presentare il suo ultimo libro, Il tempo del bosco

Sarà Mario Calabresi il prossimo ospite di OGR Talks, la rassegna dedicata alla cultura contemporanea delle OGR Torino, lunedì 25 novembre alle 18.30.



Il giornalista, già direttore de “La Stampa” e “la Repubblica”, presenterà il suo nuovo libro edito da Mondadori, “Il tempo del bosco”, in conversazione con la giornalista Federica Furino.

Nel libro Mario Calabresi ci accompagna in un viaggio attraverso storie di persone comuni e straordinarie che affrontano con resilienza le sfide della vita moderna. Partendo dalla domanda di una giovane studentessa su come trovare la propria strada tra aspettative e paure, Calabresi intraprende un percorso di ascolto e scoperta, incontrando individui di ogni età e provenienza. Tra loro, un ingegnere che raccoglie i suoni ancestrali della natura, una poetessa che trova significato nel silenzio, un filosofo che insegna a cogliere nei limiti occasioni di crescita e un centenario custode di un bosco.

Queste storie, semplici e toccanti, richiamano l’importanza di distinguere tra ciò che è urgente e ciò che è essenziale, invitandoci a rallentare e a ritrovare un senso di connessione profonda con la natura e il presente. Calabresi ci propone un ritorno a un tempo che ci riporti al vero significato delle cose, ricordandoci di essere grati per ciò che abbiamo e di riservare uno spazio per la riflessione e la cura di ciò che conta davvero.



