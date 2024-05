Vendeva filtri e cartine a Porta Palazzo, ma non aveva l'autorizzazione: il commerciante cinese ci "ricasca"

Faceva l'ambulante a Porta Palazzo, ma i prodotti che offriva al pubblico (filtri e cartine per sigarette) non erano legali. E' stato così denunciato un cittadino di origine cinese, sorpreso dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino a vendere generi sottoposti a monopolio di Stato senza autorizzazione.

In particolare, controllando sia i banchi che i carretti posizionati nel retro, gli operatori di Polizia hanno rinvenuto 84.393 filtri e 32.486 cartine per un peso complessivo di oltre 5 chili. Il titolare del banco, già denunciato nel mese di marzo, è stato nuovamente denunciato mentre i prodotti sono stati sequestrati.

Nel mese di marzo lo stesso commerciante era stato denunciato per la medesima violazione e i prodotti, per un peso complessivo di oltre 15 chili consistenti in 219.464 cartine e 143842 filtri, sottoposti a sequestro.