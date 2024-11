"Condizioni di lavoro pesanti", i lavoratori di Mopar a Rivalta proclamano lo sciopero e vanno in corteo

Assemblea, sciopero e corteo interno per i lavoratori della Mopar di Rivalta: è successo questa mattina, a partire dalle 11.30, dopo un'assemblea indetta dalla Fiom Cgil con i lavoratori del primo turno.



Sul tavolo, critiche alle condizioni di lavoro con cui gli operai si trovano ad avere a che fare tutti i giorni, dalle ferie ai permessi fino a quella che viene definita dai sindacati una gestione autoritaria generale. Nello stabilimento lavorano 800 persone e la protesta andrà avanti fino alle 14, in attesa di vedere cosa succederà con gli addetti del secondo turno.



"In Stellantis o non si lavora o, quando si lavora, la gesione è questa - dice Gianni Mannori, responsabile per Fiom Cgil -: si applica sempre un contenimento dei costi sulle spalle dei lavoratori".