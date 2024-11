“Raccolto totale senza perdite”: la Olimac di Margarita presenta le sue macchine di punta all'Eima di Bologna [VIDEO]

Anche quest'anno l'azienda Olimac di Margarita partecipa all'Eima di Bologna, Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio. In esposizione le macchine di punta: le testate mais DragoGT e Drago2 e la testata girasole-sorgo-canapa Drago Gold.

Guarda l'intervista video a Francesco Imbimbo, responsabile Olimac srl:

– spiega-.