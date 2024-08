Il Museo di Antichità compie 300 anni e festeggia con spettacoli di circo e teatro (anche nella lingua dei segni)

Per finire, nella Corte d'onore Bénédicte Davin reciterà "Ursonate" e in Piazzetta Reale Pauline Barboux e Gaëlle Estève interpreteranno "Lichen".

Alle 19:45 l'inizio nel Giardino Ducale, dove Nicola Fano reciterà "L'Aspide di Cleopatra", per proseguire al Teatro Romano dove la danzatrice lituana Lora Juodkaite eseguirà lo spettacolo "Le secret des oiseaux" per poi tornare al Giardino dove João Paulo Santos offrirà una performance di palo cinese dal titolo "Una partie de sol - O ultimo momento".

Saranno tre le serate ricche di spettacoli e performance che animeranno "L'Estate Reale" dei Musei Reali. In apertura, sabato 31 agosto, "Teatro nelle Corti" accompagnerà gli spettatori in uno spettacolo itinerante.

Domenica 15 settembre il secondo appuntamento nel segno dell'inclusività, in occasione della "Giornata del sordo" del 29 settembre. Oltranza Festival proporrà una visita guidata alla mostra sulla dea Iside "La Scandalosa e la Magnifica", tradotta nel Linguaggio dei segni. A seguire, nel Teatro Romano, la rappresentazione di "Antigone - Monologo per sola donna" con traduzione in LIS, la lingua dei segni, con cuffie wireless per spettatori ipoudenti.

La serata speciale del 21 settembre