La fiaccola delle Universiadi 2025 arrivata a Novara

Terza tappa del Piemonte Tour per la Fiaccola Torino 2025 FISU World University Games, che oggi è arrivata a Novara, conosciuta come capitale del Gorgonzola e diventata il centro di maggior produzione del famoso erborinato, dove la Fiaccola è stata accolta presso la sede di Medicina dell’Università del Piemonte Orientale.

Presenti tra i tedofori e all’arrivo in Facoltà il Sindaco di Novara Alessandro Canelli, il Vicesindaco Ivan De Grandis, il Prefetto Francesco Garsia, il Questore Fabrizio Roberto La Vigna, la Presidente CUSPO Alice Cometti, il Vicepresidente CUSPO Giovanni Chiò, l’Assessore allo Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli, la campionessa master di Scherma Luisa Milanoli, Fabrizio Ricca e Alberto Preioni per la Regione Piemonte, mentre per l’Ateneo hanno partecipato alla staffetta, tra gli altri, Massimo Cavino, Direttore del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa. Presenti anche Mario Armano, Cosimo Pinto, e Maurizio Nalin dell’Associazione Panathlon.