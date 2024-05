Grugliasco, la generosità di 'nonno Agostino' rimette a posto la panchina rotta al parco San Sebastiano

Non è la prima volta che il cittadino e socio dell'associazione Città Futura del parco San Sebastiano di via Scoffone, Agostino Crociani, si impegna per il territorio di Grugliasco e per la borgata dove vive. Una dedizione nata diversi decenni fa, da quando si è istituito il parco si può dire con una convenzione ad hoc che affida all'associazione la piccola manutenzione. Ordinaria manutenzione dovuta al tempo, arredi urbani usurati, piante e fiori. A tutto questo ci pensa Agostino, 80 anni in pensione e residente in via Scoffone.