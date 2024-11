GOAT e NEIRO continuano a crescere, ma qual è la migliore meme coin su cui investire?

Con il Bitcoin sopra gli 89.000 dollari, il mercato delle criptovalute è entrato in una nuova fase rialzista, con molte altcoin che hanno visto aumenti di valore notevoli.

Anche nel segmento delle meme coin ci sono alcuni token che hanno mostrato segni di crescita importanti, come ad esempio Goatseus Maximus (GOAT) e First Neiro su Ethereum (NEIRO).

GOAT è aumentato dell’80% negli ultimi 7 giorni, arrivando a un valore di 0,90 dollari e a un market cap di oltre 900 milioni di dollari.

A sua volta, NEIRO (First Neiro on Ethereum) è aumentato del 120%, arrivando a 0,00293 dollari e a un market cap di 1,2 miliardi di dollari.

Anche Crypto All-Stars, una meme coin in presale, ha visto un aumento della sua raccolta fondi, con ben più di 3,3 milioni di dollari raggiunti.

Goatseus Maximus (GOAT)

Goatseus Maximus ha guadagnato attenzione come il primo meme coin generato da un'intelligenza artificiale. Il progetto è nato da una conversazione sperimentale tra due chatbot, i quali hanno dato vita all'idea di creare una "neo-religione" ispirata a un meme degli anni 2000 chiamato Goatse.

Questo meme è stato successivamente trasformato in un token, Goatseus Maximus, da uno sviluppatore anonimo di Pump.fun, con un airdrop del token nel wallet di Truth Terminal, uno dei chatbot coinvolti nel progetto.

Il token GOAT ha una posizione unica nel mercato grazie al suo legame con l'intelligenza artificiale, un tema che sta guadagnando sempre più rilevanza a livello globale.

La sua capacità di attrarre liquidità potrebbe aumentare man mano che la cultura meme e la tecnologia IA si consolidano.

First Neiro su Ethereum e la liquidità

Dall'altro lato, First Neiro su Ethereum, pur essendo un progetto che ha affrontato la competizione con il più affermato Neiro Ethereum, ha visto un notevole aumento della propria valutazione grazie al listing su Binance.

Il listing evidenzia l'allineamento tra il token e uno degli exchange più importanti nel panorama delle criptovalute.

NEIRO si distingue per il supporto di una community solida, ed è particolarmente attraente per i trader, in quanto permette di sfruttare la liquidità di Ethereum.

Con il Total Value Locked (TVL) di Ethereum significativamente superiore rispetto a Solana, NEIRO può accedere a una vasta riserva di liquidità, un vantaggio che lo rende particolarmente competitivo rispetto ad altre meme coin, incluse quelle di Solana.

Confronto tra GOAT e NEIRO

La principale distinzione tra GOAT e NEIRO risiede nella loro natura. GOAT è una meme coin che si basa su un concetto creativo e culturale, rappresentando un approccio più filosofico e meno orientato alla liquidità.

Al contrario, NEIRO punta a capitalizzare sulla liquidità di Ethereum e sulla sua recente adozione su Binance, con un potenziale di crescita significativo nel breve termine.

Tuttavia, GOAT ha il vantaggio di essere legato a una narrativa unica e non replicabile, mentre NEIRO si inserisce in un ecosistema di meme coin più tradizionali.

La domanda centrale per gli investitori è se la cultura meme o la liquidità prevalga. Sebbene NEIRO possa avere un successo immediato grazie al supporto di Binance e alla maggiore liquidità, GOAT potrebbe beneficiare di un crescente interesse a lungo termine grazie alla sua unicità e alla forza della sua mitologia.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è un progetto interessante, in quanto punta alla creazione di un vero e proprio ecosistema di staking per le meme coin.

Questo ecosistema, chiamato MemeVault, consentirà agli utenti di generare reddito passivo, bloccando fino a 12 meme coin, tra cui DOGE, SHIB, PEPE e BONK. Lo staking sul MemeVault permette di ottenere un guadagno passivo nel token nativo STARS.

Il token nativo STARS combina elementi tipici delle meme coin con caratteristiche proprie di uno utility token. Inoltre, mantenendolo nel wallet, sarà possibile ottenere ricompense di staking maggiori.

Con il mercato delle meme coin che ha raggiunto una valutazione di 75 miliardi di dollari, Crypto All-Stars si trova in una posizione vantaggiosa, pur essendo ancora un progetto emergente.

La presale di Crypto All-Stars ha raccolto più di 3,3 milioni di dollari, con il token STARS venduto a un valore attuale di 0,0015556 dollari.

Acquistandolo tramite il sito ufficiale, sarà possibile fare subito staking per ricevere ricompense passive in base all’APY.

Gli analisti prevedono un potenziale significativo per il token STARS, con stime che suggeriscono guadagni potenziali fino a 67 volte il valore attuale.

