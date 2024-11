Reale Mutua Torino, un secondo tempo perfetto regala la vittoria contro Nardò

Seconda trasferta e seconda vittoria consecutiva per la Reale Mutua Basket Torino che - dopo la vittoria sulla Fortitudo Bologna - si impone anche a Nardò sul risultato di 68-74. Come nel match del PalaDozza, la Reale Mutua è protagonista di una grande rimonta: scivolata sul -11 alla fine del primo tempo (dopo un massimo svantaggio di -16), la squadra di coach Boniciolli è stata in grado di ribaltare il risultato grazie ad un seconda parte di partita da grande squadra, ma soprattutto grazie alle prestazioni monstre di Severini, Ajayi - entrambi con 20 punti a referto - e ancora una volta di capitan Schina, 11 punti e la tripla che ha messo la parola fine alla partita.

CRONACA

La Reale Mutua parte forte e spinta da Taylor (che poi progressivamente si spegnerà durante la partita) segna il primo parziale di 5-0. Nardò non rimane a guardare e ribalta prontamente il risultato con il tiro da dietro l’arco di Wooden e Mouaha (9-7). Torino risponde a Torino con Schina (9-10), ma la squadra di coach Dalmonte insiste e trova la chiave per scardinare la difesa gialloblù e la sirena dei primi 10’ suona sul 20-13. Secondo tempo ancora a forti tinte casalinghe: la HDL apre con un parziale di 8-0 firmato Donadio-Woodson che consiglia a coach Boniciolli di rifugiarsi in time out (28-13). Gallo interrompe il digiuno gialloblù dopo quasi 4', ma è ancora Nardò a controllare il gioco e dopo aver toccato il -16 (33-17), Torino torna negli spogliatoi per l’intervallo lungo sul -11 (35-24).

Nella ripresa Torino cambia decisamente passo: strette le maglie difensive e sistemato l’attacco la squadra gialloblù lancia l’assalto guidata da AJayi e Schina, che accorciano fino al 44-41. Il tentativo di rimonta desta i padroni di casa dal torpore, Mouaha e Zugno provano ad arginare le offensive gialloblù, ma la corsa di Torino non si può più fermare: dopo essere risaliti fino all -3 (52-49) alla fine del terzo quarto, la Reale Mutua mette la freccia, completa il sorpasso e con la masterclass di Giovanni Severini (11 punti in un paio di minuti) spedisce i padroni di casa a -12 (52-64). Nardò potrebbe abbattersi, ma invece passa al contrattacco e la furia agonistica dei leccesi riapre il match (68-70) a 52’’ dalla fine. A mettere la parola fine alle contese, però, ci pensa ancora una volta capitan Schina: ghiaccio nelle vene e 6.75 metri di distanza aggiungono i tre punti al risultato che consentono a Torino di portare a casa altri due punti preziosi. Finale 68-74.

Coach Boniciolli nel postpartita: “Partita vinta con l’intensità difensiva e la pazienza, per certi versi in modo simile alle vittorie conquistate fuori casa a Cento e Bologna. È stata fondamentale per noi la condizione fisica che ci ha permesso di reagire nel secondo tempo. Abbiamo giocato un primo tempo imbarazzante, sbagliando tanti tiri anche ben costruiti, ma i ragazzi sono stati bravi a non perdere fiducia e hanno segnato 50 punti nella ripresa. Oggi Schina e Severini sono stati protagonisti, Ajayi è stato straordinario, ma voglio citare Matteo Ghirlanda che ha girato completamente l’inerzia della partita, cambiando tutti i ruoli in difesa e lottando a rimbalzo.”

HDL Nardò Basket - Reale Mutua Torino 68-74 (20-13, 15-11, 17-25, 16-25)

HDL Nardò Basket: Mouaha 16, Iannuzzi 15, Woodson 13, Ebeling 5, Donadio 5, Stewart jr 4, Zugno 4, Thioune 4, Nikolic 2, Rapetti, Montinaro, Flores. All. Dalmonte

Reale Mutua Torino: Ajayi 20, Severini 20, Schina 11, Taylor 8, Ghirlanda 4, Gallo 4, Seck 3, Landi 2 Ladurner 2, Montano. All. Boniciolli