Marchisio e Sonego inaugurano i nuovi campi sportivi di Pietra Alta-Falchera: "Sport per dialogare e crescere"

L'obiettivo del progetto è stato la valorizzazione dei campi sportivi come luogo di socialità e aggregazione giovanile , ma soprattutto come luogo di inclusione e di solidarietà. Per questo motivo i campi realizzati sono tre e di diversi sport: calcio, basket e tennis.

Sarà una nuova vita per i campi sportivi di Pietra Alta-Falchera , situati all'altezza di corso Vercelli 486. I campi, inaugurati nella giornata di oggi, giovedì 14 novembre, sono stati riqualificati grazie a un progetto promosso e sostenuto dalla "Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino", insieme al socio Lavazza.

" È bello vedere tanti ragazzi, tanti giovani che grazie a questi spazi potranno creare bei legami, si parte da qui per crescere – ha commentato Lorenzo Sonego – In questi spazi si cresce e si diventa maturi, lo sport unisce i ragazzi e crea le prime amicizie, sono molto contento di vederli giocare già da questa mattina. Ragazzi continuate a sognare ".

" Sono molto felice di vedere questo progetto, credo sia davvero importante riqualificare i territori con lo sport – ha spiegato Claudio Marchisio – Ai ragazzi dico di appropriarsi di questi spazi, vivete lo sport per dialogare e crescere, questo deve essere un luogo di condivisione in cui possiate creare una fiducia unica tra di voi. Fate di questo luogo il vostro luogo ".

"Lo sport è un veicolo straordinario per le persone che permette loro di poter stare insieme – ha dichiarato Lo Russo – È bello che i progetti di riqualificazione avvengano in una zona che aveva bisogno di questi interventi, questo luogo dimostra quante realtà hanno a cuore la nostra città. Fare sport e importante, e in posti come quello di Pietra Alta-Falchera sarà ancora più bello".

"Nel progetto sono entrati in campo i privati e la parte artistica, i quali hanno reso questi campetti stupendi – ha spiegato l'assessore alle Politiche Sociali Carlotta Salerno – Inoltre il progetto ha visto abbattere le barriere diventando un luogo inclusivo. La presenza oggi delle scuole e delle molte realtà istituzionali dimostra quanto lo sport sia efficace per il benessere del territorio. Continuiamo a prenderci cura dei nostri spazi".

"Sono contento di essere qui in rappresentanza della consulta per i beni architettonici di Torino, oggi i tempi e l'esigenze sono cambiate ma l'impegno della consulta rimane lo stesso – ha spiegato il vicepresidente del gruppo Lavazza Marco Lavazza – Oggi inauguriamo il terzo intervento negli ultimi tre anni, portando avanti la nostra missione con degli spazi aperti a tutti e per tutti".