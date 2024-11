Da Edit Porto Urbano, l'asta di beneficienza per Dynamo Camp con le opere di Jacopo di Cera

Parte del ricavato della serata di beneficienza andrà a sostegno delle attività di Dynamo Camp. Fondazione Dynamo Camp ETS offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. Le attività si svolgono presso la struttura di Dynamo Camp a Limestre in Toscana, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata al WWF e, fuori dal Camp, in ospedali, associazioni, case famiglia e Dynamo City Camp nelle maggiori città italiane. Arrampicata, equitazione, tiro con l’arco, attività con cani addestrati, Terapia Ricreativa in acqua, circo e clownerie, Art Factory, Radio Dynamo, Studios, Musical sono strutturate secondo il principio della Terapia Ricreativa Dynamo, che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento, di inclusione e socializzazione, di essere di stimolo alle capacità dei bambini, di rinnovare la fiducia e la speranza.

Una raccolta di scatti e video loop infiniti in cui la percezione del tempo viene estesa all’infinito, come a voler sfidare la paura dello scorrere del tempo. L’artista racconta, attraverso una collezione di immagini, la storia degli italiani in vacanza, un periodo atteso da molti per tutto l’anno e su cui ricadono grandi sogni e aspettative. Un album fotografico fatto di momenti di vita reale, testimonianze e cambiamenti di una generazione in continuo divenire. Di Cera riporta alla mente un tempo passato in cui le famiglie si spostavano in massa nel periodo estivo dalle città verso le spiagge della riviera, una migrazione che di anno in anno gremiva con borse gelo, ombrelloni e sdraio di legno alcune delle più popolari località balneari. Sono cartoline digitali di luoghi remoti o di spiagge estremamente popolari che tra le scogliere del mediterraneo fanno da cornice ad episodi ricchi di tradizione, come il palio marino dell’Argentario o le bianche spiagge di Rosignano. Jacopo Di Cera trasporta in luoghi familiari e senza tempo con un volo privo di censure, attento ai dettagli e alla poetica di un attimo, che sia di intimità o di condivisione sociale.