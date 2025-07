La professoressa Chiara Daniela Pronzato è la nuova Presidente della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino. A nominarla è stato il Collegio dei Fondatori della Fondazione, in presenza della presidente uscente Anna Maria Poggi, dal dottor Marco Chiriotti e dall'assessora Rosanna Purchia, rispettivamente rappresentanti della Regione Piemonte e della Città di Torino.

Professoressa di Demografia presso il dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martiis (Università di Torino), Pronzato è esperta di demografia, economia della famiglia, politiche pubbliche ed economia del lavoro. Dopo aver ottenuto un PhD in Economia presso l’Università di Essex (UK) nel 2008, ha proseguito la propria attività accademica come Post-Doc presso il centro Dondena dell’Università Bocconi. Nel 2011 è diventata Ricercatrice di Economia Politica e, nel 2016, Professoressa di Demografia presso l’Università di Torino. Dal 2020 dirige l’Impact Evaluation Unit del Collegio Carlo Alberto ed è membro del Comitato Scientifico dell’IRES Piemonte.



Già componente del precedente Consiglio di amministrazione della Fondazione TRG, la Prof.ssa Pronzato ha dichiarato: “Assumere la Presidenza della Fondazione TRG è per me un onore e una responsabilità. Il mio lavoro di ricerca sull’economia della famiglia e del suo rapporto con il mondo dell’educazione sarà messo a disposizione della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, perché la cultura che coinvolge i più giovani è anche una politica pubblica che incide sul benessere delle famiglie e sulla qualità della vita collettiva. La Casa del Teatro è un luogo in cui le nuove generazioni possono incontrare l’arte e la cultura in modo libero, accessibile e partecipato. Il mio impegno sarà quello di valorizzare il lavoro di chi ha costruito con passione questa realtà e di contribuire, con le mie competenze, a rafforzare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento culturale per la città, la regione e il Paese. Il Teatro Ragazzi, con il suo radicamento nel mondo dell’infanzia, della scuola e delle famiglie, è anche uno spazio vivo in cui osservare e sostenere le dinamiche familiari, educative e sociali.”.

La Fondazione TRG ringrazia la Prof.ssa Anna Maria Poggi per l’impegno profuso e la visione con cui ha guidato la Fondazione in anni intensi e determinanti per la sua crescita.