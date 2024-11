Lanfranco Pescante: la storia di come è riuscito a creare un hospitality business a livello internazionale

Lanfranco Pescante è riuscito con la sua resilienza e passione a portare il suo hospitality business a livello internazionale.

Sicuramente, la sua visione innovativa e la capacità di perseguire senza mai arrendersi alle difficoltà lo hanno supportato nel trasformare un’idea imprenditoriale in un progetto di successo internazionale.

L’inizio: un giovane lavoratore con un sogno nel cassetto

Lanfranco Pescante ha iniziato fin da giovanissimo ad appassionarsi al mondo dell’hospitality business, lavorando in diversi ambiti della ristorazione e hôtellerie.

A soli 15 anni, decise di trasferirsi negli Stati Uniti. Da giovane adolescente iniziò subito a lavorare duramente, partendo come lavapiatti e passando successivamente a fare il cameriere, fino a ricoprire, nel tempo, ogni possibile ruolo all’interno di ristoranti e bar. Questo percorso gli permise di apprendere a fondo i segreti del settore, lavorando in ogni posizione con impegno e determinazione, distinguendosi per la sua rapidità nel fare carriera, più veloce di chiunque altro nel settore.

Il suo straordinario percorso imprenditoriale cominciò nei primi anni 2000, quando iniziò a organizzare feste in case abbandonate, attirando oltre mille persone per evento.

La gestione era impeccabile, con bartender, parcheggiatori e sicurezza che trasformavano queste feste in appuntamenti imperdibili. La loro popolarità crebbe al punto che queste feste attiravano più persone di molti locali notturni in città.

Questa attenzione ai dettagli e la capacità organizzativa non passarono inosservate ai proprietari di bar e ristoranti della zona, che iniziarono ad assumerlo per gestire promozioni e eventi nei loro locali.

Da lì, il passo verso la produzione di concerti su larga scala e lo sviluppo di nuovi concetti nel settore dell’ospitalità fu breve. Fu in questo periodo che fondò la sua prima compagnia, Nocturnal Hospitality Group, rivoluzionando il mondo degli eventi con concerti, performance di celebrità e operazioni quotidiane di gestione di locali.

La sua determinazione e il desiderio di creare qualcosa di personale e innovativo lo portarono a puntare ancora più in alto. Dopo essersi reso conto che il suo lavoro stava arricchendo solo i proprietari dei locali per cui lavorava, decise di sviluppare un progetto tutto suo. Nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso – centinaia di rifiuti e continue critiche come “Non ce la farai mai” o “Il 90% dei locali fallisce nel primo anno” – continuò a presentare la sua idea e a cercare finanziamenti per aprire il suo primo locale.

Dopo una lunga serie di ostacoli, riuscì finalmente a realizzare il suo sogno: aprire il Franklin Manor, un locale che stabilì record di incassi in una location dove molti altri avevano fallito in passato. Questo primo successo fu solo l’inizio. Con il tempo, investì risorse, lavoro e passione per ampliare il suo business, portando il suo approccio innovativo e centrato sul cliente anche in altre parti del mondo.

La sua storia è la testimonianza di come la determinazione, la capacità di apprendere da ogni esperienza e il desiderio di creare valore possano trasformare sfide in opportunità e sogni in realtà.

Oggi, il suo business infatti, si è ampliato e opera a livello internazionale, comprendendo tra questi paesi anche l’Italia, oltre che altre mete europee ed extra-europee.

Una visione innovativa dell’hospitality business

Pescante ha portato avanti un’idea ben precisa: l’ospitalità non è solo un servizio, ma un’esperienza che può avere un impatto positivo nella vita delle persone. Così ha iniziato a lavorare per sviluppare strutture che non fossero semplicemente spazi d’accoglienza, ma veri e propri punti di riferimento per il benessere, il divertimento e l’interazione sociale.

L’approccio di Pescante è sempre stato orientato alla creazione di un'atmosfera accogliente e sofisticata, mantenendo però un tocco di originalità che ha contribuito a differenziarlo dagli altri operatori del settore e soprattutto ad accogliere sempre i clienti con un sorriso, una cosa che può sembrare banale ma che molti si scordano nell’hospitality.

Naturalmente creare un business internazionale nell'hospitality non è stato privo di sfide. Ogni mercato ha le sue peculiarità, e Pescante ha dovuto affrontare molte difficoltà legate alle diverse normative locali, alle variazioni culturali e alle preferenze dei clienti.

Tuttavia, con un team qualificato e un approccio orientato all’innovazione, è riuscito a superare questi ostacoli.

Ha adottato strategie flessibili per adattarsi rapidamente alle esigenze specifiche di ogni paese, mantenendo però inalterata la qualità e l’unicità delle sue strutture.

Creare esperienze memorabili: uno dei pilastri portanti dell’hospitality business

Lanfranco Pescante è sicuramente stato capace di realizzare un business di portata internazionale grazie alla sua forte resilienza e voglia di superare anche gli ostacoli più complessi.

Non solo, la sua comprensione del settore, dovuta a tanti anni passati nello svolgere i ruoli più diversi nel campo dell’hospitality business gli hanno permesso di comprendere appieno cosa vogliono i clienti e come darglielo in modo che possano tornare o parlare piacevolmente della loro esperienza.

Infatti, per Pescante, l’hospitality è molto più di un semplice business è un’attività che richiede impegno, duro lavoro ed estrema cura del dettaglio, dal design degli interni alle esperienze gastronomiche, tutto deve essere sempre pensato per lasciare un ricordo indelebile. Tutti devono lasciare i suoi locali felici e raccontando a tutti della loro fantastica esperienza!

La sua attenzione verso le esigenze del cliente si traduce in un ambiente che offre un rifugio dall'ordinario e permette agli ospiti di immergersi in un'atmosfera di comfort e lusso.

Una leadership ispiratrice e il valore del team

Uno dei punti di forza di Pescante, infine, è il modo in cui è riuscito a ispirare e motivare il suo team. Consapevole che il successo di un'azienda di ospitalità dipende in larga misura dalle persone che vi lavorano, Pescante ha sempre investito nella formazione e nello sviluppo professionale dei suoi collaboratori. Investe tantissimo nei suoi dipendenti offrendogli anche corsi di formazione per la lingua inglese, e per tutte le aree necessarie a offrire un servizio ottimale alla clientela, inoltre, sceglie di pagarli anche di più del salario medio in quanto rendendoli felici sa che lavoreranno al meglio e con il sorriso.

Il suo stile di leadership è orientato al supporto e alla crescita del talento, al lavoro fianco a fianco con i suoi collaboratori. Perché secondo lui solo se un leader lavora con e di più di coloro che collaborano con lui, può davvero dare il buon esempio e creare un team di persone in grado di lavorare con passione.

Ed è grazie a questa filosofia che Pescante crea un ambiente di lavoro positivo che si riflette poi nell’esperienza offerta agli ospiti. In quanto un team motivato è uno dei fattori distintivi della qualità delle strutture di Pescante, rendendole non solo accoglienti, ma anche efficienti e organizzate.