PEPU è il token su cui puntare? La prevendita supera i 30 milioni di dollari

Puntare su un token in prevendita può essere difficile, dal momento che, spesso, viene visto da chi non è addentro al sistema di investimenti in criptovalute come un salto nel buio. Se da un lato questa affermazione può avere una sua validità, dall’altra è importante ricordare che ci sono degli indicatori che possono guidare gli investitori nella scelta di un token con più chance di successo. Per chi ha un approccio più cauto e attendista, il successo di una presale può essere il migliore degli indicatori. E quale migliore progetto recente se non Pepe Unchained da prendere come esempio?

La prevendita ha superato i 30 milioni di dollari e continua a raccogliere consensi da una vasta fetta di investitori, sia whale sia non. Si tratta di un importo notevole, che potrebbe consentire al token PEPU di avere un lancio esplosivo su exchange, con un incremento di prezzo pari a 100 volte quello pagato dagli acquirenti in fase di prevendita.

Pepe Unchained e l’ecosistema Layer-2

La caratteristica più importante di Pepe Unchained non è la raffigurazione della rana. Sebbene sia un meme apprezzato, non sempre una mascotte è in grado di trascinare la community. In questo caso, infatti, ciò che ha catturato subito l’attenzione è la volontà da parte del team di sviluppo di creare un ecosistema su blockchain Layer-2, superando le limitazioni a cui molti token meme vanno incontro poiché ancora saldamente ancorati alla Layer-1.

Tale soluzione risulta ormai obsoleta, lenta e costosa. Smarcandosi, Pepe Unchained vuole costruire qualcosa di nuovo, più reattivo e che abbia costi di commissione inferiori, tutte caratteristiche effettivamente possibili su Layer-2. E sono tanti i token, anche tra criptovalute non meme, che stanno adottando la L2, pertanto Pepe Unchained guarda effettivamente al futuro.

Grazie all’incredibile supporto degli investitori, Pepe Unchained ha potuto ampliare i suoi orizzonti e recentemente è stato introdotto, in via teorica, il Pump Pad. Dato il successo di Pump.fun su Solana, in grado di creare meme coin in maniera sostenuta e semplice, il Pump Pad di Pepe Unchained vuole replicare questa esperienza ma su blockchain Ethereum. Semplificando il processo di pubblicazione delle meme coin e dando la possibilità a tutti di farlo con pochi clic del mouse.

Presale in fase di chiusura

Al netto di tutte le opportunità che Pepe Unchained offre, bisogna ricordare che la prevendita non continuerà in eterno e, infatti, si trova nella sua fase conclusiva. Ciò significa che ben presto il progetto chiuderà le porte agli investitori e concentrerà tutti gli sforzi sul lancio del token sui principali exchange, centralizzati e decentralizzati. Questo sarà il momento cruciale per molti investitori, dal momento che la richiesta potrebbe essere notevole e, conseguentemente, vedere un apprezzamento di PEPU.

Lasciarsi sfuggire l’opportunità di entrare a un prezzo favorevole nel progetto, quindi, è un lusso che molti investitori non si possono permettere. Per unirsi alla prevendita e ottenere subito i propri PEPU basta avere un wallet compatibile (come MetaMask, per esempio) e poi acquistarli tramite ETH, USDT o anche carta di credito. Il prezzo di PEPU è pari a 0,01283$, sufficientemente contenuto da permettere investimenti di ogni tipo.

Al termine della prevendita, i token saranno poi inviati direttamente al wallet indicato. Volendo, per chi preferisce ritorni sul lungo periodo, è anche già possibile piazzare in staking i propri PEPU, con APY dell’84%. Tutti i dettagli sono disponibili nel whitepaper ufficiale, ed è consigliato unirsi alla pagina social X o il canale Telegram per avere in tempo reale tutti gli aggiornamenti in merito a questo progetto.

