La Reale Mutua Fenera Chieri '76 supera Bergamo 3-1

La Reale Mutua Fenera Chieri '76 si impone a Treviglio contro Bergamo per 3-1 e - dopo la vittoria in Coppa di mercoledì - ritrova anche in campionato i tre punti che mancavano da oltre un mese (vittoria contro Cuneo 3-0).

Vittoria importante e punti preziosi per le Chieresi, contro una avversaria diretta - anche in ottica Coppa Italia - a sei partite al termine del girone di andata.

Dopo aver conquistato in carrozza il primo set (17-25), le ragazze di coach Bregoli cedono il secondo su un combattuto 25-20. Nel terzo set Chieri riprende il comando delle operazioni e ribalta il risultato restituendo il 20-25, per poi confermare l'ottimo momento con il 18-25 che chiude le contese nel quarto set.

MVP Dell'incontro la centrale cipriota Zakchaiou autrice di 17 punti di cui sette punti muro (dei 18 di Chieri). Doppia cifra anche Gicquel (top scorer con 20) e Skinner (18) e Gray (10).

"La partita con Conegliano ci è servita, - commenta Anna Gray, una delle protagoniste in campo della vittoria - abbiamo ritrovato il nostro gioco e l’aggressività che avevamo all’inizio. Siamo una squadra per metà nuova, ci vuole tempo, le cose verranno fuori e mi sembra che pian piano già si vedano sempre di più".

Prossimo appuntamento per le Chieresi al PalaFenera domenica 24 contro la Megabox Vallefoglia.

Bergamo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1-3 (17-25; 25-20; 20-25; 18-25)

BERGAMO: Evans 3, Piani 12, Manfredini 6, Strubbe 5, Mlejnkova 9, Cese 18; Armini (L); Carraro, Adriano 2, Balzonetti 2, Mistretta. N. e. Farina, Alcantara, Frambrosi (2L). All. Parisi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Gicquel 20, Zakchaiou 17, Gray 10, Skinner 18, Omoruyi 5; Spirito (L); Alberti 1, Rolando, Bujis. N. e. Guiducci, Anthouli, Lyashko, Carletti (2L). All. Bregoli.