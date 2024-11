Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo al cospetto delle campionesse di Conegliano

La trasferta è impossibile. Prosecco Doc Imoco Conegliano è la migliore squadra del campionato e sta andando avanti come uno schiacciasassi: 24 punti in 8 gare. Ma il 26 febbraio 2023 la Wash4green Pinerolo era riuscita nell’impresa di strappare un punto alle campionesse d’Italia e riaccendere il sogno salvezza. Le pinelle scenderanno in campo domani, domenica 17, alle 17, al Palaverde di Villorba senza tatticismi in mente e cercando di resistere agli affondi delle padrone di casa, che punteranno a chiudere la pratica in tre set.