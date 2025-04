Alecio Chiri Houston, da Cercenasco alla vetta dei Mondiali di Roma [VIDEO]

Alecio Chiri Houston ha iniziato a studiare danza da bambino. Quello che è nato come un gioco, è diventato nel tempo un vero e proprio lavoro che oggi gli permette di collezionare riconoscimenti nazionali e internazionali.

“Ho iniziato con un’insegnante straordinaria che è Chiara Groppo – racconta il ballerino –. Sono poi andato a studiare a Saluzzo e a Torino, dove per due anni ho frequentato il Liceo Coreutico del Teatro Nuovo. Mi sono poi allontanato dal mondo della danza per studiare musica. Dopo aver lavorato a Torino mi sono spostato a Cercenasco nella scuola di danza Tattoo. Lì mi sono appassionato e avvicinato al mondo delle danze caraibiche”.

E proprio attraverso le danze caraibiche, Alecio Chiri ha cominciato a vincere premi: “Ho vinto diversi titoli annuali, come ad esempio gli Assoluti 2024 e 2025, per quanto riguarda la bachata e il merengue, shine, poi ho vinto i Mondiali 2024 a Roma di bachata e salsa e adesso sto continuando il mio percorso nel nuovo anno accademico 2025”.

A Cercenasco, Chiri ha scelto di vivere e insegnare. Da Tattoo è docente di pole dance, reggaeton, danza heels e contemporanea: “L’aspetto più bello di essere un insegnante di danza è vedere i tuoi allievi apprendere qualcosa che tu a tua volta avevi appreso alla loro età, riuscire a trasmettere quello che hai imparato tu a nuove persone. E poi la cosa più bella in assoluto è vedere che si appassionano a una cosa che appassiona te in primis”.

Il sogno nel cassetto di Alecio Chiri Houston ora qual è? “Riuscire a fondare una compagnia di danza e farla conoscere anche in posti dove magari è vista ancora un po’ come hobby, non tanto come lavoro. In Italia, purtroppo, c’è ancora questo stereotipo che le arti o le pratichi in televisione o sono un hobby. Vorrei fare in modo che le persone comprendano che comunque è un lavoro oltre che una passione”.