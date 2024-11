Nuova autopompa per i Vigili del Fuoco di Rivoli

Approvata dalla Regione Piemonte il finanziamento dell'acquisto del mezzo di soccorso.

"A maggio del 2024 l'Amministrazione comunale di centrodestra guidata da Andrea Tragaioli partecipava al bando regionale per ottenere risorse per l'acquisto di una nuova autopompa per i nostri Vigili del Fuoco Volontari. Possiamo finalmente annunciare che con determinazione dirigenziale del 28.10.2024 la Regione Piemonte ha approvato il cofinanziamento e verosimilmente nel 2025 metteremo a disposizione dei nostro volontari un nuovo mezzo di soccorso - lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - La nuova amministrazione, come già emerso in Consiglio comunale, darà continuità al lavoro iniziato dalla precedente consentendo la finalizzazione del percorso avviato dal centrodestra che porterà a dotare la Città di Rivoli di una nuova autopompa.

È doveroso un ringraziamento alla Regione Piemonte che ha messo in campo per Rivoli e per tante altre città numerose risorse per aumentare l'efficienza dei nostri sistemi di soccorso ed emergenza"