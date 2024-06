Sovraffollamento al Ferrante Aporti, Osapp: "I ragazzi dormono per terra su una brandina da spiaggia"

Situazione drammatica al carcere minorile Ferrante Aporti di Torino. A fronte di una capienza di 46 minori, sono presenti oggi 56 minori: non vi è posto per dormire. La denuncia arriva dall'Osapp, che spiega come ad oggi sia soluzione sia di dormire "per terra su una brandina di resina da spiaggia in mezzo ad una stanza dove sono già presenti quatto/cinque detenuti".

"Distaccati altrove 20 agenti"

"La situazione - prosegue il sindacato - è ulteriormente accentuata dal fatto che sono distaccati da anni circa 20 unità di personale di polizia penitenziaria in ogni dove (non si sa dove) di sedi della Repubblica (non si capisce che fine abbiano fatto)".

"Stress psicofisico mai registrato"

Di conseguenza il personale presente svolge mensilmente dalle 40 alle 50 ore di straordinario, "sottoposto ad uno stress psicofisico mai registrato prima d’ora nel silenzio più assordante del Dipartimento della giustizia minorile che, pur essendo stato informato della grave situazione di Torino sembrerebbe non interessi". "Al personale - prosegue l'organizzazione sindacale - viene tolto quasi sistematicamente il riposo".

Da qui la richiesta del segretario generale Osapp Leo Beneduci "di intervenire con la massima urgenza. Vogliamo augurarci che all’istituto penale per minorenni di Torino non accadano eventi gravi e irreparabili".