Una mattinata gratuita al luna park di Rivoli per le persone con disabilità

L’Amministrazione Comunale di Rivoli, in collaborazione con ANESV Piemonte e Valle d’Aosta, è lieta di annunciare una speciale iniziativa dedicata alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, organizzata nell’ambito della Fiera di Santa Caterina.

Mercoledì 20 novembre, dalle ore 10.30 alle 12, sarà possibile accedere gratuitamente al Luna Park allestito presso il parcheggio dell’Acquapark (accesso da Viale Colli). Le attrazioni saranno a disposizione per offrire un momento di svago e gioia in un ambiente inclusivo e accogliente.

"Questa iniziativa rappresenta un momento importante per sottolineare il valore dell’inclusione nella nostra comunità e garantire il diritto al divertimento per tutti," afferma la Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Silvia Romussi. "Siamo orgogliosi di collaborare con ANESV per offrire un’esperienza di svago a chi vive condizioni di maggiore fragilità".

L’Assessore al Commercio Marco Tilelli aggiunge: "La Fiera di Santa Caterina è un evento storico che coinvolge tutta la città. Con questa mattinata dedicata, vogliamo ribadire il nostro impegno per una Rivoli accogliente e accessibile, dove nessuno si senta escluso".

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà posticipata a giovedì 21 novembre.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero telefonico 011/9513513.