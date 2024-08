Lavori sulla Rivarolo-Chieri, cambia la circolazione ferroviaria dal 23 agosto: servizio bus tra Torino Stura e Rivarolo

Da venerdì 23 agosto a domenica 1° settembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato importanti interventi sulla linea Rivarolo- Chieri (SFM1) nei pressi di Volpiano.

Con un investimento complessivo di circa nove milioni di euro, RFI avvierà i lavori per la realizzazione del sottopasso carrabile a Volpiano, realizzando così la viabilità alternativa a seguito della soppressione del passaggio a livello di via Regione Cravero.

Per consentire lo svolgimento delle attività, sarà necessario interrompere la circolazione tra Torino Stura e Rivarolo. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana nei pressi di Volpiano, Trenitalia ha riprogrammato l’offerta con servizio bus nella tratta tra Torino Stura e Rivarolo per i treni della linea SFM 1 (Rivarolo-Chieri) con fermate intermedie in tutte le stazioni previste dalla linea.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Il programma dei servizi bus è consultabile su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia, attivo il call center gratuito 800 89 20 21.