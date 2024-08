Lastra di marmo pericolante sopra una libreria, momenti di paura prima dell'intervento dei Vigili del fuoco

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 20 agosto, in via Gobetti a Torino, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere una pesante lastra di marmo pericolante dalla finestra ai piani alti di un caseggiato.

L'intervento in via Gobetti

L'operazione è stata condotta con il supporto dell'autoscala. A dare l'allarme è stata la portineria dell'edificio, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa. La lastra si era sganciata da una parete laterale del vano finestra di un appartamento che ospita degli uffici.

Su quel tratto di strada si affaccia l'uscita della libreria Feltrinelli e il passaggio delle persone è piuttosto frequente. Per fortuna, tutto si è concluso con successo e senza problemi.