Alloggi ATC di Corso Taranto, la denuncia di Garcea (FI): "Situazione sempre più grave"

Il Vice Capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Torino, Domenico Garcea, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso le case ATC di Corso Taranto 80, già oggetto di sue precedenti visite e segnalazioni negli anni scorsi.

“Purtroppo – dichiara Garcea – la situazione non solo non è migliorata, ma è ulteriormente peggiorata. Gli interventi promessi non sono mai stati realizzati e i residenti continuano a vivere in condizioni inaccettabili”.

Durante la visita sono emerse numerose criticità: pannelli dei campanelli divelti e rimossi, con difficoltà per gli inquilini, in particolare gli anziani, a ricevere ospiti e assistenza; cassette postali danneggiate e aperte, con conseguente rischio di manomissione della corrispondenza; impianti elettrici non in sicurezza, con fili scoperti e scatole di derivazione danneggiate; segni evidenti di degrado strutturale e mancanza di manutenzione ordinaria.

“A queste problematiche tecniche – prosegue Garcea – si aggiunge un contesto sociale difficile, con situazioni di insicurezza, degrado e microcriminalità che gravano ulteriormente sui cittadini onesti che abitano in queste palazzine. È doveroso che ATC e Comune di Torino intervengano immediatamente, perché non è più tollerabile che chi vive nelle case popolari sia abbandonato in queste condizioni”.

Garcea conclude dichiarando: “Forza Italia continuerà a monitorare la situazione e a chiedere risposte concrete per il quartiere Barriera di Milano e per tutti i torinesi che meritano dignità, sicurezza e rispetto”.