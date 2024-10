Weekend di controlli per i carabinieri nel Torinese: denunce per guida in stato di ebbrezza, furto, possesso di armi e droga

Nel corso delle serate del fine settimana, i carabinieri hanno intensificato i controlli per contrastare lo spaccio di droga e la microcriminalità in aree ritenute particolarmente sensibili. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone del torinese, portando a numerose denunce e segnalazioni.

Controlli a Chivasso e Brandizzo

I Carabinieri della compagnia locale hanno effettuato numerosi posti di blocco nelle ore serali, controllando una ventina di veicoli e oltre cinquanta persone, oltre a ispezionare alcuni esercizi commerciali. Un uomo di 66 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Un ventisettenne di Settimo Torinese è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un manganello a bordo della sua auto. Una giovane ventunenne è stata segnalata alla prefettura come assuntrice di sostanze stupefacenti, dopo che le sono stati trovati alcuni grammi di hashish.

Controlli a Torino e Moncalieri

Parallelamente, nelle stesse ore, i carabinieri delle compagnie di Torino Mirafiori e Moncalieri hanno eseguito controlli mirati nelle zone Lingotto, Bengasi, Millefonti e lungo il Po. Durante le ispezioni, sono stati segnalati alla prefettura quattro giovani, sorpresi in momenti diversi, in possesso di hashish e crack. Inoltre, nei giardini di corso Caio Plinio, un uomo di 34 anni di origine africana è stato sanzionato per aver venduto cibo e bevande a giovani che bivaccavano nell'area. I ragazzi si sono dati alla fuga alla vista dei militari.

Furto in profumeria nel centro di Torino