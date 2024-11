Domenica torna a Bricherasio la tradizione del bollito di bue

È una tradizione che si rinnova da almeno vent’anni. Domenica 24 novembre torna a Bricherasio il classico ‘Grande pranzo del bue’ organizzato dalla Pro loco con la macelleria Caffaratti. “Anticipato di una settimana rispetto al solito per questioni organizzative, l’appuntamento gastronomico è una tradizione di Bricherasio da oltre vent’anni” sottolinea Alberto Godino, presidente della Pro loco.

Il pranzo si svolgerà in piazza don Morero 4 alla sede dell’associazione: “Possiamo ospitare fino a 200 persone e rimane ancora qualche posto disponibile” aggiunge.

Per partecipare è necessario prenotare entro la giornata di domani – giovedì 21 novembre – chiamando i numeri: 340 5841326 (Pro loco), 0121 59144 (macelleria Caffaratti).

Il menù prevede: carne all’albese, misticanza d’autunno, cotechino e mustardele con crauti, bollito misto di bue (scaramella, muscolo, lingua, testina) con salse e contorno, ‘Cit e Bun’ in brodo, vino rosso e bianco, dolce, caffè e digestivi. Il costo è di 28 euro per gli adulti, 14 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni mentre è gratis per i bambini dagli 0 ai 5 anni.