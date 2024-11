Capodanno in grande stile

Il conto alla rovescia è già iniziato, e come tutti gli anni, la stagione delle feste si avvicina

velocemente. Dicembre è alle porte ed è il mese in cui tutto sembra brillare. Le città si accendono di luci, le case decorate si riempiono di calore e nell’aria si percepisce un mix di entusiasmo e frenesia che solo il periodo del Natale sa regalare.

Inizia la corsa ai regali, a fissare cene con i colleghi e gli amici e a pensare come combinare una magnifica festa di fine anno. In questo periodo nasce la voglia di sentirci al meglio, non solo per apparire splendenti nelle dovute foto, ma anche per affrontare ogni occasione familiare o mondana con sicurezza e leggerezza. Sappiamo tutti che sentirsi bene con sé stessi non è solo una questione estetica, ma è anche il modo per vivere a pieno questo periodo magico che si avvicina del Natale e del Capodanno. A dicembre vogliamo mostrarci tutti nella versione più luminosa, sia per decorare una casa in tema natalizio, sia per organizzare una festa di Capodanno indimenticabile, ma soprattutto per essere in forma sia dentro che fuori e rendere ogni momento bello e indimenticabile.

Ed ecco che fra il pensare ai regali, fissare cene ovvero alla frenesia del momento, rimane fondamentale investire su noi stessi, sul nostro benessere e sulla felicità di avere la giusta energia per vivere ogni momento.

Immagina di entrare in una festa e di sentirti osservato non per ciò che indossi, ma per quella freschezza e quella luce che emani, che si costruisce passo per passo prendendosi cura di sé stessi.

E allora perché non prepararsi un calendario dell’Avvento dedicato alla propria bellezza per regalarsi una versione di noi stesse più luminosa e più radiosa?

La corsa al meglio di sé per le feste è iniziata e per questo chiedo se siamo pronte e cosa fare concretamente per realizzare questo desiderio di “benessere globale”.

Ci rivolgiamo ad un medico estetico di lunga formazione, grande esperienza e in continuo aggiornamento sul futuro della medicina estetica, come il Dott. Massimiliano Giuliano, con studio a Torino e Milano.

Dott. Giuliano quali sono i trattamenti estetici consigliati per avere un look radioso?

“Il trattamento medico estetico dal quale partire rimarrà sempre il peeling. E’ uno dei trattamenti estetici più richiesti ed amati perché funziona davvero. La propria pelle, come il resto del corpo ha un ciclo naturale di rigenerazione. Un peeling chimico aiuta proprio accelerando il ricambio cellulare per dare luminosità naturale alla pelle, stimolandola a rigenerarsi e a produrre nuove cellule più fresche e sane. Esistono diversi tipi di peeling, ma è importante personalizzarlo al 100%. Se abbiamo bisogno di un effetto luminoso immediato, possiamo scegliere un peeling più superficiale per dare freschezza prima di un evento. Un peeling più profondo sarà adatto a pelli con problemi di macchie, cicatrici leggere o rughe sottili. Il peeling permette poi preparare la pelle a tanti trattamenti di medicina avanzata. Come secondo trattamento passerei alla stimolazione dei tessuti attraverso l’uso del dermapen oppure della biostimolazione-biorivitalizzazione, per dare un’idratazione profonda e una stimolazione del collagene. In ultimo ci rivolgiamo al botulino o al filler, laddove sia necessario per migliore lo sguardo e la tonicità del volto stesso”.

Qual’è la differenza tra botulino e filler e quali sono gli effetti sul volto?

“Tra i trattamenti più richiesti, soprattutto in vista di eventi speciali come le feste di fine anno, spiccano il botulino e il filler. Questi due trattamenti della bellezza sono spesso confusi tra loro, ma hanno obiettivi e meccanismi d’azione molto diversi.

Vediamo insieme le differenze: il botulino è una proteina purificata che viene utilizzata per rilassare temporaneamente i muscoli responsabili della formazione delle rughe d’espressione. Questo rilassamento muscolare non solo riduce le rughe già presenti, ma previene anche la formazione di nuove linee, permettendo alla pelle di apparire più liscia e più distesa. I risultati del botulino iniziano ad essere visibili dopo circa 3-7 giorni dal trattamento e raggiungono il massimo effetto dopo 15-20 giorni. La durata media dei risultati è di circa 3-4 mesi, dopo i quali i trattamenti può essere ripetuto in sicurezza. Il botulino è molto richiesto perché offre un effetto naturale se applicato con competenza. La pelle appare più riposata senza che il volto perda espressività.

E’ un trattamento rapido e non comporta tempi di ricupero significativi dando risultati visibili nell’arco di 15 giorni.

Se parliamo del filler invece questi ha un’azione completamente diversa. Il filler, detto anche riempitivo, si occupa di ridare volume a quelle aree del viso che hanno perso pienezza o che necessitano di maggiore definizione. I filler sono sostanze iniettabili, spesso a base di acido ialuronico che idrata e dona struttura alla pelle. Una volta iniettato il filler si integra con i tessuti sottostanti, riempiendo le zone svuotate. L’acido ialuronico inoltre ha un effetto idratante che migliora la texture della pelle. Diversamente dalla tossina botulinica, i risultati del filler sono immediati, perché già al termine della seduta, si può notare un miglioramento significativo. La durata varia in base al tipo di filler utilizzato e alla zona trattata. Generalmente dura tra i 6 e i 18 mesi e poi il prodotto viene riassorbito naturalmente dall’organismo. Il filler permette di ottenere risultati personalizzati ed è veloce e poco invasivo. Sottolineo che la scelta delle varie procedure comunque spetta allo specialista competente dopo un’attenta anamnesi della paziente e lo studio della sua espressività”.

Oggi è sempre più difficile, all’epoca dei social, scegliere il professionista: cosa ci può consigliare?

Prima di tutto, è importante verificare che il professionista sia un medico qualificato con una specializzazione o una formazione adeguata in medicina estetica. In Italia, i trattamenti estetici invasivi, come filler e botulino, possono essere eseguiti solo da medici abilitati. Non tutti i professionisti del settore hanno lo stesso background, quindi chiedere informazioni sulle loro credenziali è un passo essenziale. Un medico estetico serio dedica del tempo alla consulenza iniziale. Durante questo incontro, il professionista dovrebbe analizzare il tuo viso e il tuo corpo, valutando le proporzioni e la simmetria, ascoltare le tue aspettative, spiegando con onestà ciò che è realistico ottenere. E in ultimo illustrare il trattamento proposto, descrivendo i materiali utilizzati, i benefici, i possibili rischi e le controindicazioni, senza dimenticare il piano post-trattamento, per garantirti un recupero sicuro e monitorato.

Se durante lo specialista ti propone trattamenti senza spiegare adeguatamente i rischi o sembra eccessivamente commerciale, è meglio cercare un’altra opzione.

Scegliere il medico estetico giusto richiede attenzione, ricerca e un po’ di senso critico. Non farti guidare dall’apparenza o dalle mode del momento, ma affidati a un professionista competente e qualificato, che metta al primo posto la tua salute e la tua soddisfazione. Un buon specialista deve ispirare fiducia, essere disponibile a rispondere a tutte le tue domande e metterti al centro del trattamento, rispettando le tue scelte e aspettative”.