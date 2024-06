Cambio della guardia al vertice del Lions Club Moncalieri Host: Pietro Bucolia nuovo presidente

Nei giorni scorsi vi è stato il cambio alla guida del Lions Club Moncalieri Host. La presidente Cristina Trompetto ha concluso il suo mandato ed ha passato il testimone a Pietro Bucolia, apprezzato consulente finanziario, personaggio noto in città per il suo impegno in ambito sociale e per essersi candidato come consigliere comunale alle elezioni del 2020.

L'acquisto di un cane guida per un non vedente

Alla cerimonia ufficiale ha presenziato il Governatore del Distretto Lions Michele Giannone. Prima di congedarsi dal vertice del sodalizio, Trompetto o ha ricordato le maggiori iniziative effettuate dal Lions Moncalieri Host, tra le quali l’impegno per raccogliere i fondi per l’acquisto di un prezioso cane guida da donare ad una persona non vedente. Il cane è stato acquistato e sta iniziando lo specifico addestramento nel centro specializzato di Lambiate.

“Il cane guida - hanno sottolineato Trompetto e Bucolia - è un angelo a quattro zampe per un non vedente”. Il neo-presidente Bucolia, nel ringraziare i soci per la fiducia che è stata concessa, ha garantito il suo impegno ed ha presento un nuovo socio, Yves Damien Philippe Depondt, che va ad ampliare la partecipazione del club, con l'impegno a lanciare presto nuove iniziative solidali.