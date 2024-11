Blocco del turn over dipendenti Pubblica Amministrazione, Zangrillo: "Spero si possa rivedere in parte norma"

"Certamente - ha poi aggiunto - il taglio del turn over, questo 25% che è soltanto per il 2025, non è una buona notizia. Da un lato come membro del Governo devo tener conto del fatto che abbiamo bisogno di una legge di bilancio equilibrata e quindi tuteli i conti dello Stato. Dall'altro spero che in Parlamento in queste settimane ci sia lo spazio per poter rivedere almeno in parte questa norme e quindi vedere se c'è la possibilità di contenerla".