Pinasca rinnova la tradizionale Fera dl’Aj di Dubbione

La Fera dl’Aj di Dubbione cambia giorno e rivolge inviti a artigiani e hobbisti. Quella messa in campo a Pinasca è una piccola rivoluzione nel calendario delle fiere, per cercare di tenere viva una tradizione in un mondo che cambia.

La collocazione feriale degli anni precedenti ha penalizzato il successo della manifestazione, secondo la maggioranza del sindaco Igor Bonino, che ha affrontato il tema nel Consiglio comunale del 28 ottobre. L’Amministrazione comunale ha dunque deciso di spostarla dal terzo lunedì all’ultima domenica di novembre, anche per consentire un maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, tra cui la pro loco e gli Alpini.

Per la prima volta sarà una fiera a invito. “Ci siamo concentrati soprattutto su artigiani e produttori locali. Accanto a una zona più per gli hobbisti, che dato il periodo porteranno prevalentemente prodotti natalizi, ci sarà un’altra parte più commerciale, con i classici banchi da mercato” dettaglia il consigliere comunale Maurizio Ghiano. A far parte della tradizionale rassegna zootecnica sono stati invitati anche gli allevatori equini, per cui accanto a mucche, pecore e capre, si aggiungeranno quest’anno i cavalli.

Si va nella direzione di una migliore organizzazione anche a livello di spazi: “In passato, è stato riscontrato più volte il problema della disposizione dei banchi, che aveva lasciato dei punti vuoti e zone un po’ isolate, lontane dal resto della manifestazione. Abbiamo provato a dare un po’ di continuità su tutto il percorso”, conclude.

La Fiera di domani, domenica 24 novembre, si svilupperà tra piazza Imi, piazzetta Wiernsheim e il salone polivalente, via Caduti per la Libertà e, attraversando la Strada Provinciale, via San Paolo, l’area del Palasport e via Fiume.