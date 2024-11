La Reale Mutua Fenera Chieri '76 ospita la la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia

Dopo la vittoria esterna di Bergamo, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna nel fortino PalaFenera per lo scontro diretto contro Vallefoglia. Le due squadre - separate in classifica da appena due punti - sono entrambe alla ricerca di punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica in vista del finale del girone di andata.

I precedenti sono tutti a favore delle chieresi: nei sei scontri precedenti, la Reale Mutua Fenera ha trovato la vittoria per ben cinque volte, ultimo precedente lo scorso 28 gennaio, quando le biancoblù si sono imposte con un netto 3-0.

"Penso che stiamo migliorando il nostro gioco passo dopo passo. Sicuramente ci sono ancora cose su cui possiamo migliorare, ma ci conosciamo sempre meglio ad ogni partita e possiamo continuare a costruire su questo per raggiungere un ottimo livello – commenta Sarah Van Aalen alla vigilia della gara – Vallefoglia ha un’ottima squadra, tanto in attacco quanto in difesa. Hanno buone giocatrici in tutti i ruoli. Penso che la chiave della partita contro di loro sarà avere un buon muro/difesa ed esercitare pressione al servizio, in modo da poterli far uscire dal sistema e rendere più semplice il nostro muro/difesa. Dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e mettere in campo le cose su cui abbiamo lavorato questa settimana".

Appuntamento importante, quindi, per le ragazze di coach Bregoli che sono ancora alla ricerca dei primi tre punti davanti al pubblico di casa: il ruolino di marcia delle biancoblù, infatti, ha all’attivo solo due vittorie interne al tie-break contro Novara e Firenze.

Tre le ex, tutte nel roster di Vallefoglia: Chiara De Bortoli, Maja Storck, Camilla Weitzel.

Fischio d’inizio fissato per le h.16.00 di domenica 24 novembre, diretta su DAZN.