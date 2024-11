Black Friday vs Cyber Monday: quale scegliere per i tuoi acquisti?

Il mese di novembre è sicuramente il migliore per fare acquisti approfittando di sconti e offerte davvero interessanti: infatti, grazie al Black Friday e al Cyber Monday hai tantissime opportunità per fare shopping a prezzi vantaggiosi. Ma qual è la differenza tra le due giornate e quale scegliere per degli acquisti a buon prezzo? Scoprilo insieme a noi!

Le differenze tra il Black Friday e il Cyber Monday

Chiunque non può fare a meno di organizzare in largo anticipo, prima di Natale, gli acquisti per i familiari e gli amici in occasione del Black Friday e del Cyber Monday: questi sono due grandi occasioni per portare a casa oggetti e servizi a prezzi davvero molto interessanti. Le due ricorrenze annuali si avviano l’una a pochi giorni di distanza dall’altra ed entrambe le giornate sono di origine americana, poiché collegate al Giorno del Ringraziamento.

Il Black Friday è fissato per la giornata di venerdì, subito dopo il Thanksgiving Day, mentre il Cyber Monday si svolge il lunedì seguente. Sul calendario le due date sono programmate al 29 novembre e 2 dicembre 2024. Ma quali sono le differenze tra il Black Friday e il Cyber Monday? La principale differenza la puoi constatare nel fatto che in America il Black Friday viene vissuto come una vera e propria ricorrenza a cui non si può fare a meno di partecipare. Ormai, però, questo evento ha conquistato anche gli europei, poiché a tutti piacere fare shopping risparmiando. Il Cyber Monday, invece, si è imposto come un evento più consumista dell’inizio del millennio ed è nato nel 2005, proprio in risposta al Black Friday. Si tratta di un appuntamento che, inizialmente, interessava solo gli e-commerce, ma oramai si è esteso anche a molti negozi fisici.

Se una volta il Black Friday era solo per i negozi fisici e il Cyber Monday solo per ciò che era online, ora è possibile acquistare sia nei negozi fisici sia negli e-commerce per entrambe le date, magari approfittando anche di interessanti codici sconto. Entrambe le occasioni sono ideali per acquistare non solo i doni di Natale, poiché si possono trovare diversi articoli di tutte le categorie. Dai giocattoli all’elettronica, per poi passare agli articoli per il benessere dei nostri amici a quattro zampe e all’abbigliamento per donna, uomo e bambino, potrai fare davvero tanti acquisti a prezzi vantaggiosi.

Potrai addirittura acquistare biglietti per l’aereo e il treno scontatissimi e, perché no, selezionare gli alloggi già per le tue prossime ferie al mare o in montagna, godendo di un ottimo prezzo promozionale. Molti portali offrono anche servizi digitali a buon prezzo in occasione del Black Friday e del Cyber Monday: il nostro suggerimento è di controllare attentamente i siti o negozi dove ami fare acquisti, così da non farti sfuggire nessuna promozione interessante.

Black Friday e il Cyber Monday: quale scegliere per i migliori acquisti?

Giunti a questo punto, è del tutto normale domandarsi quale tra i due eventi sia più vantaggioso per fare shopping: in entrambe le giornate troverai diversi sconti, ma solitamente la giornata di lunedì potrebbe essere la più vantaggiosa dal punto di vista economico. Questa non è una regola, ma spesso accade così. Per esempio, potrai acquistare degli accessori beauty a un prezzo più favorevole, proprio usufruendo di coupon pensati per queste due giornate speciali. Alcune profumerie online e fisiche organizzano anche promo speciali se si decide di fare shopping dall’applicazione su smartphone.

Va detto, però, che possono anche esserci degli imprevisti ad attendere troppo a lungo e il Cyber Monday: per esempio, se lo stock di prodotti disponibili in sconto per il Black Friday si esaurisse, non potresti più acquistare l’oggetto che volevi. Un altro fattore da tenere a mente riguarda anche il fatto che potrebbero essere liquidati degli oggetti fondo di magazzino per rimpiazzare ciò che è stato già venduto. Insomma, le scorte possono esaurirsi in fretta con il Black Friday, quindi ti suggeriamo di pensare davvero bene se è più conveniente fare i tuoi acquisti il 29 novembre oppure il 2 dicembre 2024.

Alcune regole per fare un buono shopping

Per entrambe le giornate è fondamentale ricordare alcune regole importanti, poiché solo in questa maniera è possibile portare a termine degli ottimi acquisti, sia nei negozi fisici sia negli e-shop. Per prima cosa, prepara una lista con tutti gli oggetti di cui hai bisogno e fissa una somma di denaro che metterai a disposizione per la giornata del Black Friday e/o del Cyber Monday.

Un altro suggerimento da considerare è di tenere sott’occhio i prezzi dei prodotti già giorni prima: giocando d’anticipo potrai notare se qualche piattaforma prova a fare dei finti sconti! In questa maniera, hai la possibilità di cambiare portale o negozio e affidarti a un altro rivenditore più serio.

Se hai intenzione di acquistare sul web, magari con dei coupon su Aliexpress, tieni d’occhio anche i social. Infatti, proprio qui potrebbero essere annunciate in anteprima delle offerte per determinate tipologie di prodotti, in occasione delle due giornate di novembre. In questo modo, sai già quando accedere al sito o all’app per fare il tuo shopping intelligente. Controlla sempre anche i metodi di pagamento messi a disposizione: non effettuare acquisti in maniera insicura e approfitta di tutti quei siti che mettono a disposizione modalità di pagamento come PayPal, carte di credito e carte di debito come quella offerta da Poste Italiane, PostePay. In questo modo, hai la garanzia di non cadere in qualche truffa.

Infine, ci teniamo a sottolineare un aspetto importante: anche se in giro vi sono offerte incredibili è importante acquistare solo ciò di cui si ha davvero bisogno. In questa maniera, si evitano acquisti inutili e non si spende denaro che si potrebbe destinare ad altre cose più importanti.

Ora che ti abbiamo presentato la giornata del Black Friday e del Cyber Monday, oltre ad averti dato alcuni consigli di shopping sicuro, sei pronto per metterti alla ricerca di ciò che ti serve!