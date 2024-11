Verde pubblico, buone pratiche e casi studio: a Settimo un focus sulla gestione dell'ecosistema urbano

La gestione e la progettazione del verde urbano è un’attività che richiede mediazione tra esigenze urbanistiche, sociali e quelle legate propriamente all’ecosistema urbano.

Lo sfalcio differenziato di prati e aiuole, le Nature-Based-Solution per favorire la biodiversità, la scelta di nuove specie arboree e arbustive per i viali sono pratiche innovative che si sperimentano, non senza polemiche, nel verde pubblico di diverse città italiane ed europee.

Per affrontare questo tema così delicato il comune di Settimo Torinese, in collaborazione con il Festival del Verde di Torino, e area metropolitana, ha organizzato martedì 26 novembre alle ore 19 presso la Sala Levi della Biblioteca Civica Multimediale Archimede (Piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese), una conferenza dal titolo “VERDE PUBBLICO, BUONE PRATICHE E CASI STUDIO. La gestione dell’ecosistema urbano in equilibrio tra bisogni dei cittadini e nuove sfide ecologiche”.

Il convegno si svilupperà in due diversi momenti.