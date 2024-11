Torna il "Dis Festival: disattiva i pregiudizi" aperto alle scuole piemontesi

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Come da tradizione annuale, la Consulta per le Persone in Difficoltà (Cdp) per tale occasione organizza presso il Pala Gianni Asti di Torino (ex Pala Ruffini) un evento dal titolo "Dis Festival: Disattiva i Pregiudizi" con coinvolgimento di alunni delle Scuole Piemontesi sia dal vivo che in collegamento in streaming. Nel corso dell’evento vi saranno diverse manifestazioni a cui parteciperanno atleti e studenti con disabilità e normodotati, all’insegna dell’inclusione.

Il Lions Club Torino Solferino associato alla CPD parteciperà attivamente all'evento anche con la donazione di circa 4000 bandane che verranno distribuite agli alunni presenti. Le bandane saranno di quattro colori (rosso, giallo, blu e rosa) a rappresentare le quattro emozioni (rabbia, gioia, tristezza ed imbarazzo) life motive dell'evento. Parteciperà all’evento il Governatore del distretto 108Ia1, Roberto Turri, in rappresentanza dei Lions di Piemonte e Valle D’Aosta.