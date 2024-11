Comprare libri al chilo: da Combo arriva l'iniziativa anti-spreco in edizione natalizia

Librokilo arriva a Torino in una speciale edizione natalizia per salvare ancora quintali di libri dal macero.

Domenica 1° dicembre, dalle 9 alle 19, sarà infatti possibile acquistare tantissimi libri a solo 10 euro al kg negli spazi di Combo, un’ex caserma dei pompieri oggi punto d’incontro internazionale nel cuore di Porta Palazzo.

Si potranno scegliere tantissimi testi di saggistica, narrativa, graphic novel e libri per bambini. La maggior parte dei volumi sono usati in ottimo stato, alcuni sono nuovi e tutti sono selezionati con cura.

Una volta fatta la scelta, sarà possibile pesare i propri libri sulla bilancia di Librokilo e portare così a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste.

Librokilo nasce dall’esigenza di rendere più sostenibile il mercato editoriale: l’Associazione Italiana Editori (AIE) calcola infatti che solo in Italia nel 2024 siano state pubblicate più di 85 mila novità, ovvero circa 234 libri al giorno. La maggior parte di questi libri finirà entro pochi mesi al macero per motivi che esulano dal loro valore culturale: un grande spreco di carta e un esubero di trasporti che vogliamo contribuire a ridurre dato l’impatto che queste pratiche di consumo hanno sull’ambiente.

Librokilo offre una seconda vita a questi libri, rimettendoli in circolo e facendoli incontrare con nuovi lettori e lettrici.

Anche questa volta si potranno portare i propri libri da rimettere in circolo, per un massimo di 5 kg, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo. In cambio si riceverà un buono da utilizzare il giorno stesso per l’acquisto di nuovi libri!

Ma la grande novità di questa edizione natalizia sarà l’esclusiva Blind Shopper, una selezione a sorpresa di un kg di libri selezionati sulla base di quattro diversi profili letterari in una speciale shopper serigrafata. Un regalo perfetto per chi ama la lettura.

Per contribuire con noi a ridurre ulteriormente lo spreco di plastica e carta, l’invito è sempre a portare con sé la propria borsa così da evitare l’uso di sacchetti usa e getta per un acquisto ancora più sostenibile.

Per info e iscrizione: www.librokilo.it