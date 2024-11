Il tappo di cerume: un disturbo comune che colpisce fino al 57% degli anziani

Il tappo di cerume è più comune di quanto si pensi. Si stima che si formi almeno una volta della vita in circa il 10% dei bambini e il 5% degli adulti sani, arrivando fino al 57% dei pazienti più anziani.

Tra le cause principali vi sono la predisposizione genetica, la pulizia eseguita in maniera scorretta, per esempio utilizzando i bastoncini di cotone, che possono compattare e spingere il cerume in profondità, o anche condizioni anatomiche (come la presenza di un canale uditivo particolarmente stretto) che rendono il cerume più difficile da espellere naturalmente.

Cos'è il tappo di cerume e perché si forma?

Il cerume, o cera dell'orecchio, è una sostanza oleosa prodotta naturalmente dal nostro corpo per proteggere e lubrificare il condotto uditivo. Ma cosa succede quando la secrezione ceruminosa non riesce a fluire naturalmente verso l’esterno dell’orecchio? La risposta è semplice: si accumula e si indurisce portando alla comparsa di un tappo di cerume. Questo può provocare una sensazione di orecchio tappato, una perdita temporanea dell'udito, prurito, dolore o anche vertigini.

Perché è importante non sottovalutarlo?

Nonostante sia un disturbo molto comune, il tappo di cerume non va mai sottovalutato. Se non trattato, può causare una perdita dell'udito temporanea o addirittura portare a infezioni, dolori auricolari e fastidi persistenti. In alcuni casi, un tappo non rimosso correttamente può spingersi ancora più in profondità nel condotto uditivo, causando ulteriori complicazioni.

Il problema, infatti, può andare oltre la semplice sensazione di "orecchio tappato". Se il cerume non viene rimosso correttamente, possono insorgere infezioni come l'otite, o altre complicazioni a carico dell'apparato uditivo. Inoltre, un accumulo eccessivo di cerume può interferire con l'uso degli apparecchi acustici e delle protesi uditive, rendendo la situazione ancora più complicata per chi soffre di difficoltà uditive.

Come prevenire e trattare il tappo di cerume?

La prevenzione del tappo di cerume inizia con una corretta igiene dell'orecchio.

Tuttavia, è importante ricordare che il cerume viene eliminato in maniera naturale dall’organismo, sia grazie all’intervento della sottile peluria e delle altre cellule presenti nel condotto uditivo, sia attraverso i movimenti meccanici della mandibola, dati dalla masticazione, dagli sbadigli o dalla conversazione.

Rimuovere il tappo di cerume utilizzando rimedi casalinghi o strumenti come i bastoncini di cotone o i coni di cera non è raccomandato. Il loro utilizzo, infatti, potrebbe spingere il cerume ancora più in profondità, peggiorando il tappo e rendendo ancora più difficoltosa la sua rimozione. La soluzione migliore è quella di affidarsi a un otorinolaringoiatra che possa eseguire una pulizia delicata e sicura.

A chi puoi rivolgerti per prenotare una visita online a Torino?

